Şehit ateşi Erzurum'a düştü

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Muhammed Ferdi Güntekin'in acı haberi baba ocağı Erzurum'a ulaştı.

Silopi'de Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi (TPAO) çalışanlarının güvenliğini sağlamak amacıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik bölgede operasyon başlatıldı. Operasyon sırasında bir grup terörist ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada Uzman Çavuş Muhammed Ferdi Güntekin, 2 silah arkadaşıyla birlikte şehit olurken, 1 asker de yaralandı.

Uzman Çavuş Muhammed Ferdi Güntekin'in acı haberi Erzurum'un merkez Palandöken ilçesindeki Hacı Salih Efendi Mahallesi, Özbilen Yapı Kooperatifi B Blok, 4'üncü katta oturan ailesine ulaştı. Askeri yetkililer anne Nesrin Güntekin'e acı haberi verdi. Babasını yıllar önce kaybeden evli 1 çocuk babası şehit Muhammed Ferdi Güntekin'in eşi Ezgi Güntekin'in ise İzmir'de yaşadığı öğrenildi. Şehit Güntekin'in bir erkek skardeşinin de kendisi gibi Uzman Çavuş olduğu ve aynı bölgede görev yaptığı öğrenilirken, 2 de kız kardeşinin bulunduğu bildirildi.

Acı haberi alan Güntekin'in annesi ile kız kardeşleri gözyaşlarına boğuldu. Şehit Güntekin, yarın Erzurum'da düzenlenen törenle toprağa verilecek.