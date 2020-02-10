Şehit ateşi Gaziantep'e düştü - Son Dakika
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Şehit ateşi Gaziantep'e düştü

6 saat önce

SURİYE'nin İdlib kentinde rejim tarafından yapılan yoğun topçu atışı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Halil Açıkgöz'ün (22) şehadet haberi Gaziantep'teki ailesine ulaştı.

Şehit ateşi Gaziantep'e düştü, System.String[]

SURİYE'nin İdlib kentinde rejim tarafından yapılan yoğun topçu atışı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Halil Açıkgöz'ün (22) şehadet haberi Gaziantep'teki ailesine ulaştı.

Selahattin Eyyubi Mahallesinde yaşayan Süreyya - Hasan Açıkgöz çiftine acı haberi askeri yetkililer, sağlık ekibi ile birlikte verdi. Oğullarının şehadet haberiyle üzüntü yaşayan çift, gözyaşlarına boğuldu. Haberi alan aile yakınları ve komşular ise eve taziye ziyaretinde bulundu. Şehidin evine ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı.Bekar olduğu öğrenilen Şehit İbrahim Halil Açıkgöz'ün cenazesinin, yarın Gaziantep'te düzenlenecek törenin ardından defnedileceği öğrenildi.


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Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 09:57 Kaynak: DHA
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