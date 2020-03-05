Şehit ateşi Gaziantep'e düştü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şehit ateşi Gaziantep'e düştü - Son Dakika

Şehit ateşi Gaziantep'e düştü

6 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde sürdürülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda rejim unsurlarının saldırısı sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Sözleşmeli Er Enes Kaya'nın Gaziantep'teki ailesine acı haber verildi.

Şehit ateşi Gaziantep'e düştü, System.String[]

Suriye'nin İdlib kentinde sürdürülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda rejim unsurlarının saldırısı sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Sözleşmeli Er Enes Kaya'nın Gaziantep'teki ailesine acı haber verildi.


İdlib'de rejimin saldırısında ağır yaralanan ve kaldırıldığı Reyhanlı Devlet Hastanesinde şehit düşen Sözleşmeli Er Enes Kaya'nın şehadet haberi, Gaziantep'in Selimiye Mahallesi'nde bulunan baba ocağına ulaştı. Şehidin babası Süleyman ve annesi Döne Kaya'ya verilen acı haberin ardından mahalle Türk bayrakları ile donatıldı.


4 kardeşi bulunan şehit Kaya'nın bir yıl önce evlendiği ve 2 yıldır Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) görev yaptığı kaydedildi. - GAZİANTEP

Enes Kaya, Gaziantep, İdlib, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 05:15 Kaynak: İHA
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