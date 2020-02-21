Şehit ateşi İzmir'e düştü - Son Dakika
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Şehit ateşi İzmir'e düştü

6 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde, rejimin düzenlediği hava saldırısında şehit olan Tankçı Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları'nın acı haberi İzmir'deki ailesine ulaştı.

Şehit ateşi İzmir'e düştü, System.String[]

Suriye'nin İdlib kentinde, rejimin düzenlediği hava saldırısında şehit olan Tankçı Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları'nın acı haberi İzmir'deki ailesine ulaştı.


İdlib'de, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce göç ve krizi önlemek için çalışmalar sürerken, bölgeye rejim tarafından hava saldırısı düzenlendi. Saldırıda 2 asker şehit oldu, 5 asker de yaralandı. Şehit olan askerlerden Tankçı Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları'nın şehadet haberi, Torbalı Kaymakamı Ercan Öter ve askeri yetkililer tarafından Torbalı ilçesi Ayrancılar Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan kardeşini ziyarete gelen baba Remzi Fırıncıoğulları'na tebliğ edildi. Acı haberi duyan şehidin yakınları gözyaşlarına boğulurken, bina önünde 112 Acil Sağlık ekipleri de hazır bulunduruldu. Şehit Fırıncıoğulları'nın amcasının bulunduğu eve ve sokağına Türk bayrakları asıldı. Şehidin ailesinin Narlıdere ilçesinde ikamet ettiği, baba Remzi Fırıncıoğulları'nın ziyaret için ağabeyine geldiği anne Münteha Fırıncıoğulları'nın ise Bursa'da bulunduğu belirtildi.


Bekar olan Şehit Tankçı Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları'nın cenazesinin, memleketi Hatay ilçesi Samandağ'da düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi. - İZMİR

Ali Emre, İdlib, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:01 Kaynak: İHA
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