Son Dakika Haberleri: Şehit ateşi Kayseri'ye düştü
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Şehit ateşi Kayseri'ye düştü

14 dakika önce

Hatay'ın Antakya ilçesinde traktörün kontrol noktasında çarpması sonucu şehit olan Er Erhan Gürbüz'ün Kayseri'deki baba ocağına acı haber ulaştı.

Şehit ateşi Kayseri'ye düştü, System.String[]

Hatay'ın Antakya ilçesinde traktörün kontrol noktasında çarpması sonucu şehit olan Er Erhan Gürbüz'ün Kayseri'deki baba ocağına acı haber ulaştı.


Hatay'ın Antakya ilçesinde Bohşin 5. Sınır Bölüğü Ziyaret Karakolu'na ait gözetleme kulesi önünde giriş-çıkış ve kayıt işlemleri görevini yürüttüğü sırada kontrolünü kaybeden bir traktörün çarpması sonucu ağır yaralanan Piyade Er Erhan Gürbüz ağır yaralandı. Gürbüz, kaldırıldığı Hatay Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Şehit Erhan Gürbüz'ün Melikgazi ilçesine bağı Danışment Gazi mahallesinde bulunan babaevine acı haber ulaştı. Haberi alan şehidin yakınları da eve akın etti. Ayrıca, şehidin babaevine Türk bayrağı asılırken, sağlık ekipler ide evin önünde hazır bekletildi. - KAYSERİ

Kayseri, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 01:50 Kaynak: İHA
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