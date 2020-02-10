Şehit ateşi Kayseri'ye düştü - Son Dakika

Şehit ateşi Kayseri'ye düştü
12 dakika önce
Suriye'nin İdlib kentinin kuzeyinde rejim güçlerinin topçu atışı sonucu şehit olan 5 askerden Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak'ın Kayseri'deki babaevine ateş düştü.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 09:22 Kaynak: İHA
Suriye'nin İdlib kentinin kuzeyinde rejim güçlerinin topçu atışı sonucu şehit olan 5 askerden Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak'ın Kayseri'deki babaevine ateş düştü.
İdlib'in kuzeyinde Suriye rejiminin topçu atışı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak'ın Kayseri'deki ailesine acı haber verildi. Acı haberi alan şehidin yakınları, Melikgazi ilçesine bağlı Osmanlı Mahallesi'nde bulunan babaevine akın etti. Şehidin babaevinin önünde bir ambulansta hazır bekletiliyor. - KAYSERİ
Son Dakika Türk ve Rus heyetleri İdlib'i görüştü! Rusya'ya 'Sorumluluğunu yerine getirmesi' mesajı verildi Şehit haberini cenazeye giderken aldılar Kırıkkale'ye şehit ateşi düştü İstanbul'un göbeğinde korkunç olay! 6 yaşındaki kız çocuğu evinde ölü bulundu