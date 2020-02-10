Şehit ateşi Kayseri'ye düştü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şehit ateşi Kayseri'ye düştü - Son Dakika

Şehit ateşi Kayseri'ye düştü

12 dakika önce

Suriye'nin İdlib kentinin kuzeyinde rejim güçlerinin topçu atışı sonucu şehit olan 5 askerden Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak'ın Kayseri'deki babaevine ateş düştü.

Şehit ateşi Kayseri'ye düştü, System.String[]

Suriye'nin İdlib kentinin kuzeyinde rejim güçlerinin topçu atışı sonucu şehit olan 5 askerden Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak'ın Kayseri'deki babaevine ateş düştü.


İdlib'in kuzeyinde Suriye rejiminin topçu atışı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak'ın Kayseri'deki ailesine acı haber verildi. Acı haberi alan şehidin yakınları, Melikgazi ilçesine bağlı Osmanlı Mahallesi'nde bulunan babaevine akın etti. Şehidin babaevinin önünde bir ambulansta hazır bekletiliyor. - KAYSERİ

İbrahim Albayrak, Kayseri, Suriye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 09:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Türk ve Rus heyetleri İdlib'i görüştü! Rusya'ya 'Sorumluluğunu yerine getirmesi' mesajı verildi
Şehit haberini cenazeye giderken aldılar Kırıkkale'ye şehit ateşi düştü İstanbul'un göbeğinde korkunç olay! 6 yaşındaki kız çocuğu evinde ölü bulundu

Son Dakika Haberleri
21:14 Engin Altan Düzyatan, farkındalık için çektiği belgeselde çöp topladı
20:48 Dilan Deniz Çiçek'ten çok konuşulan sosyal medya eleştrisi: Akıl sağlığına zarar verir
20:30 Usta yönetmen Martin Scorsesse Oscar Ödülleri'nde uyuyakaldı
20:03 Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la olan ilişkisini itiraf etti: Her şey gördüğünüz gibi
19:44 Saba Tümer, "Beckham'la aynı yatakta yattı" haberlerine isyan etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 21:34:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehit ateşi Kayseri'ye düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]