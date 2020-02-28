Şehit ateşi Kayseri'ye düştü - Son Dakika
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Şehit ateşi Kayseri'ye düştü

6 saat önce

İdlib'deki hain hava saldırısı sonucunda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı 24 yaşındaki Ali Taşöz'ün baba evine acı haber ulaştı.

Şehit ateşi Kayseri'ye düştü, System.String[]

İdlib'deki hain hava saldırısı sonucunda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı 24 yaşındaki Ali Taşöz'ün baba evine acı haber ulaştı.

Dün gece meydana gelen hain hava saldırısında şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz'ün acı haberi Kayseri'nin Develi ilçesinde bulunan baba evine ulaştı. Acı haberin alınmasının ardından şehidin baba evine Türk bayrakları asıldı.

Develi Kaymakamı Murat Duru, şehidin baba evini ziyaret ederek aileye taziye dileklerini sundu.

(Mahmut Kılınç/İHA)

Kayseri, Piyade, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:00 Kaynak: İHA
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