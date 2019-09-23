Son Dakika Haberleri: Şehit ateşi Kocaeli'ye düştü
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Şehit ateşi Kocaeli'ye düştü

1 saat önce

Şehit ateşi Kocaeli'ye düştüKOCAELİ - Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Piyade Ast Subay Üstçavuş Volkan Tantürk'ün acı haberi Kocaeli'deki ailesine ulaştı.

Şehit ateşi Kocaeli'ye düştü

KOCAELİ - Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Piyade Ast Subay Üstçavuş Volkan Tantürk'ün acı haberi Kocaeli'deki ailesine ulaştı.

Irak'ın kuzeyinde ikmal konvoyunun geçişi esnasında PKK'lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Piyade Ast Subay Üstçavuş Volkan Tantürk'ün acı haberi Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki baba ocağına düştü. Şehidin haberi Gölcük ilçesi Yukarı Değirmendere'de yaşayan ailesine verildi. Bekar olduğu öğrenilen Tantürk'ün evine yakınları tarafından Türk bayrağı asıldı. Haberi alan vatandaşlar ise şehidin evinin önünde toplanmaya başladı.

Şehit ateşi Kocaeli'ye düştü

Kocaeli, Irak, PKK, Genel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 04:39 Kaynak: İHA
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