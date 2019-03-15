Şehit Ateşi Malatya'ya Düştü
30 dakika önce
Suriye'de mühimmat patlaması sonucu şehit olan Sözleşmeli Piyade Komando Er Ramazan Önal'ın acı haberi memleketi Malatya'ya ulaştı.
Suriye
'de mühimmat patlaması sonucu şehit olan Sözleşmeli Piyade Komando
Er Ramazan Önal'ın acı haberi memleketi Malatya
'ya ulaştı. Edinilen bilgiye göre, Suriye'nin Azez
Bölgesinde mevzide çıkan yangın sonrası yaşanan mühimmat patlamasında ağır yaralanan 24 yaşındaki Piyade Komando Sözleşmeli Er Ramazan Önal, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Acı haberin ardından askeri yetkililer şehidin Malatya'daki Battalgazi
ilçesi Hanımın Çiftliği
Mahallesi'ndeki evine gelerek acı haberi aileye verdi. Acı haberle birlikte anne Ümmihan Önal ve baba Recep Ünal
sinir krizleri geçirdi. Olay yerinde bekleyen sağlık görevlileri şehidin ailesine müdahale ederken, şehidin diğer yakınları da gözyaşlarına boğuldu. Şehidin baba ocağı Türk bayrakları ile donatıldı. Şehidin cenazesinin yarın Battalgazi ilçesi Ulu Cami'de kılınacak namazın ardından ilçedeki mezarlığa defnedileceği öğrenildi. 4 kardeş olan ve bekar olduğu belirtilen şehidin annesinin kayısı fabrikasında, babasının ise Organize Sanayi Bölgesindeki bir fabrikada işçi olarak çalıştığı öğrenildi.
(Cahit Özçelik - Numan Güder/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 02:01 Kaynak: İHA
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