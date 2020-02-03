Şehit ateşi Mersin'e düştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit ateşi Mersin'e düştü - Son Dakika

Şehit ateşi Mersin'e düştü

6 saat önce

SURİYE'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına Esad rejim güçlerince gerçekleştirilen yoğun topçu atışı sonucu şehit düşen Piyade Ulaştırma Uzman Onbaşı Uğur Katran'ın (25), Mersin'in Gülnar ilçesindeki babaevine acı haberi ulaştı.

Şehit ateşi Mersin'e düştü, System.String[]

SURİYE'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına Esad rejim güçlerince gerçekleştirilen yoğun topçu atışı sonucu şehit düşen Piyade Ulaştırma Uzman Onbaşı Uğur Katran'ın (25), Mersin'in Gülnar ilçesindeki babaevine acı haberi ulaştı.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde görevli Uzman Onbaşı Uğur Katran, Esad rejiminin gece saatlerinde bölgedeki TSK unsurlarına yönelik topçu atışında şehit oldu. Şehit Katran'ın acı haberi, Gülnar ilçesi Kavakoğlu Mahallesi'nde oturan babası Ramazan Katran'a verildi. Geçmişte annesinin hayatını kaybettiği öğrenilen şehidin evi Türk bayrakları ile donatıldı. Şehit Katran'ın yarın öğle namazına müteakip Gülnar Merkez Camiii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ayvalı Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.


Gülnar, Mersin, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 06:46 Kaynak: DHA
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