Şehit ateşi Mersin'e düştü, şehidin mesajı dikkat çekti - Son Dakika
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Şehit ateşi Mersin'e düştü, şehidin mesajı dikkat çekti

25.07.2022 17:51
Şehit ateşi Mersin'e düştü, şehidin mesajı dikkat çekti

Kuzey Irak'ta şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan'ın acı haberi Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan ailesine haber verildi.

Kuzey Irak'ta şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan'ın acı haberi Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan ailesine haber verildi. Şehidin sosyal medya hesabına sabitlediği mesajındaki "Vatan; uğruna hiç gözünü bile kırpmadan canını feda edebilmektir, komando" ifadesi dikkat çekti.

Kuzey Irak'ta bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 30 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan şehit düştü. Mersin'in Erdemli ilçesi Çeşmeli Mahallesi'nde ikamet eden şehidin babası Halis Nişan ve ailesine acı haber Kaymakam Avni Kula tarafından jandarma ve sağlık ekipleri eşliğinde verildi. Eve Türk bayrakları asılırken, haberi duyan çevre sakinleri de aileye taziyeye geldi Kur'an-ı Kerim okunmaya başlandı. Şehidin geçtiğimiz yıl 8 Ağustos'ta Osmaniye'de görevli hemşire Neslihan Nişan ile evlendiği öğrenildi.

Henüz evleneli bir yıl olmayan şehidin sosyal medya hesabına sabitlediği mesajında "Vatan, uğruna hiç gözünü bile kırpmadan canını feda edebilmektir, komando" ifadeleri dikkat çekti.

Şehidin cenaze töreninin ilerleyen saatlerde belirleneceği bildirildi. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Mersin, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şehit ateşi Mersin'e düştü, şehidin mesajı dikkat çekti - Son Dakika

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