Şehit ateşi Sancaktepe'ye düştü - Son Dakika
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Şehit ateşi Sancaktepe'ye düştü

6 saat önce

İdlib'de dün yaşanan saldırıda şehit düşen 3 yıllık Uzman Onbaşı Emre Baysal'ın evine şehit ateşi düştü.

Şehit ateşi Sancaktepe'ye düştü, System.String[]
İdlib'de dün yaşanan saldırıda şehit düşen 3 yıllık Uzman Onbaşı Emre Baysal'ın evine şehit ateşi düştü. Baysal'ın Sancaktepe'de bulunan evine ve sokaktaki tüm evlere Türk bayrakları asıldı, evin önüne taziye çadırı kuruldu. Bir ambulansın da hazır bekletildiği sokakta, şehit Emre için dua okundu. Şehidin dayısı Umut Başal, "Vatan sağ olsun, Bayrağımızı Allah indirmesin. Şehitlerimizi yüce mevlam yüceltsin. Kendisi nişanlıydı. Nisan'ın 20'sinde düğünü olacaktı. Evini tuttu, eşyasını aldı. Kullanmak nasip olmadı. Şehitlik mertebesine yükseldi. Konuşması çok zor." diye konuştu.

Şehit Uzman Onbaşı Baysal'ınn annesi Nuran Baysal ve Babası Uğur Baysal ise evde taziyeleri kabul etti. Şehit Baysal'ın kardeşi Yunus Baysal'ın Konya'da askerde olduğu öğrenildi.  Şehit Baysal için yarın Pendik'te bulunan 15 Temmuz Şehitler Camii'nde tören düzenlenecek.


- İstanbul
Sancaktepe, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:50 Kaynak: DHA
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