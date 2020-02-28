Şehit ateşi Sultangazi'ye düştü - Son Dakika
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Şehit ateşi Sultangazi'ye düştü

6 saat önce

İdlib'de yaşanan hain saldırıda şehit olan askerlerden Uzman Onbaşı Tayfun Pekel'in baba evine ateş düştü.

Şehit ateşi Sultangazi'ye düştü, System.String[]

İdlib'de yaşanan hain saldırıda şehit olan askerlerden Uzman Onbaşı Tayfun Pekel'in baba evine ateş düştü. Şehidin ailesi Sultangazi'den Samsun'a cenaze için yola çıktı.


İdlib'de dün yaşanan hain saldırıda şehit düşen 29 yaşındaki Uzman Onbaşı Tayfun Pekel'in evine şehit ateşi düştü. Sultangazi'de bulunan babaannesi Mahmule Pekel'in evine Türk bayrakları asıldı. Şehidin baba evine birçok yetkili gelerek aileye başsağlığı diledi. Tek çocuk olduğu öğrenilen şehit Tayfun Pekel'in amcası Hasan Pekel, "Telefonla görüşüyorduk, en son yeğenimi aramış, 'hakkınızı helal edin' demiş" diye konuştu.


Şehit Uzman Onbaşı Pekel'in cenazesi Samsun'da toprağa verilecek. - İSTANBUL

Sultangazi, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:58 Kaynak: İHA
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