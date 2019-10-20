Son Dakika Haberleri: Şehit ateşi Tokat'a düştü.
Son Dakika Genel Şehit ateşi Tokat'a düştü.

Şehit ateşi Tokat'a düştü.

38 dakika önce

Şehit ateşi Tokat'a düştü.

Şehit ateşi Tokat'a düştü... Barış Pınarı Harekatında şehit düşen Sefa Fındık'ın acı haberi baba ocağına ulaştı

TOKAT - Fırat'ın doğusunda Tel-Abyad bölgesinde gerçekleştirilen keşif gözetleme görevi esnasında PKK/ YPG'li teröristlerce açılan tanksavar ve hafif silah ateşi sonucu şehit olan Piyade Onbaşı Sefa Fındık'ın acı haberi baba ocağına ulaştı.

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu Köyünde yaşayan şehit Piyade Onbaşı Sefa Fındık'ın ailesine acı haber Yeşilyurt Kaymakamı Muhammet Sait Baytok ve askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haberi alan şehidin yakınları metanetini korumaya çalışırken, şehidin evi ve köy Türk Bayrakları ile donatıldı. Çiftçilikle geçimini sağlayan İsmail ve Özgür çiftinin 4 çocuğundan tek erkek evladı olan şehidin bekar olduğu öğrenildi. Yaklaşık 1 yıldır görev yaptığı kaydedilen şehidin cenazesinin pazartesi günü köyünde toprağa verilmesi bekleniyor.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; Tel Abyad bölgesinde keşif gözetleme görevi esnasında PKK/YPG'li teröristlerin açtığı tanksavar ve hafif silah ateşi neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır" açıklamalarına yer verildi.

Şehit ateşi Tokat'a düştü.

Tokat, PKK, Genel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 03:37 Kaynak: İHA
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