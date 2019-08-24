Şehit ateşi Trabzon'a düştü
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Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde özel harekat polislerini taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu ağır yaralanan Akın Çelebi (23), kaldırıldığı hastanede şehit düştü.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 04:02 Kaynak: İHA
Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde özel harekat polislerini taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu ağır yaralanan Akın Çelebi (23), kaldırıldığı hastanede şehit düştü.
Dicle ilçesinde yapılan roket saldırısı sonrası bölgeye tedbir amaçlı hareket eden zırhlı araç devrilirken, kazada ağır yaralanan özel hareket polisi Akın Çelebi kaldırıldığı hastanede şehit oldu.
Özel hareket polisi Akın Çelebi'nin Trabzon'da bulunan baba ocağına acı haber ulaşırken, cenazesinin yapılacak törenin ardından Ortahisar ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. - TRABZON
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