Son Dakika Haberleri: Şehit ateşi Trabzon'a düştü
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Şehit ateşi Trabzon'a düştü

43 dakika önce

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde özel harekat polislerini taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu ağır yaralanan Akın Çelebi (23), kaldırıldığı hastanede şehit düştü.

Şehit ateşi Trabzon'a düştü, System.String[]

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde özel harekat polislerini taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu ağır yaralanan Akın Çelebi (23), kaldırıldığı hastanede şehit düştü. Dicle ilçesinde yapılan roket saldırısı sonrası bölgeye tedbir amaçlı hareket eden zırhlı araç devrilirken, kazada ağır yaralanan özel hareket polisi Akın Çelebi kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Özel hareket polisi Akın Çelebi'nin Trabzon'da bulunan baba ocağına acı haber ulaşırken, cenazesinin yapılacak törenin ardından Ortahisar ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

(İHA)

Trabzon, Çelebi, Dicle, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 04:10 Kaynak: İHA
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