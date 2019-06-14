Şehit Aybüke öğretmen için işaret dili ile şarkı söylediler
1 saat önce
Şehit Aybüke öğretmen için işaret dili ile şarkı söyledilerKÜTAHYA - Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Yarış Köyü İlkokul öğrencileri, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı anmak için işaret diliyle şarkı söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:02 Kaynak: İHA
Şehit Aybüke öğretmen için işaret dili ile şarkı söylediler
KÜTAHYA - Kütahya
'nın Emet
ilçesine bağlı Yarış Köyü İlkokul öğrencileri, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı anmak için işaret diliyle şarkı söyledi. Batman
'ın Kozluk
ilçesinde 9 Haziran 2017 günü Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına PKK
'lı teröristlerce açılan ateş sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan öğretmen Yalçın için, Yarış Köyü İlkokul Öğretmeni Betül Özbal Ersöz ve öğrencilerinin çektiği işaret diliyle söylenen klip, sosyal medyada kısa sürede büyük beğeni topladı.
İlkokul Öğretmeni Betül Özbal Ersöz, yaptığı açıklamada, "Kütahya'nın Emet ilçesi Yarış köyü ilkokulunda öğrencilerimle birlikte şarkı çalışmaları yapıyoruz. Daha önce alfabe ve bazı kelimeler öğrendik ve zaman zaman şarkı çevirileri yapıyorduk. Öğrencilerimle birlikte PKK terör örgütü tarafından şehit edilen Şenay Aybüke Yalçın öğretmenimiz için bir anı bırakmak istedik" diye konuştu.
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