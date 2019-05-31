Son Dakika Haberleri: Şehit Aybüke öğretmen mezarı başında anıldı
Son Dakika Güncel Haber

Şehit Aybüke öğretmen mezarı başında anıldı

49 dakika önce

Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, Çorum'un Osmancık ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Şehit Aybüke öğretmen mezarı başında anıldı, System.String[]
Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, Çorum'un Osmancık ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Osmancık Kaymakamlığı Ramazan Bayramı ziyaretleri kapsamında şehit aileleri ziyaretinin ardından Batman'ın Kozluk ilçesinde terör örgütü PKK üyelerinin açtığı ateşle aracında şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın da mezarı başında anıldı.

Ramazan Bayramı nedeniyle İlçe Müftülüğünce ilçe şehitliğinde düzenlenen anma programında Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Şehitlik ziyaretin ardından Öğretmenevi Salonunda düzenlenen bayramlaşma programına Osmancık Kaymakamı Hakan Alkan, Garnizon Komutanı Asteğmen Mücahit Yıldırım, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, İlçe Emniyet Müdürü Bahadır Vurgun, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle vatandaşlar katıldı. - ÇORUM
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:50 Kaynak: İHA
Çorum, Osmancık, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emekli öğretmen hastalıkları taş toplayarak yendi! Aralarında milyonlarca yıllık olanlar da var Kahraman anne 2 çocuğunu ölümden kurtardı İsrail, Ayrım Duvarı'nı geçmeye çalışan Filistinli çocuğu şehit etti Kreşte 3 yaşındaki çocuğa darp iddiası kamerada

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 14:39:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehit Aybüke öğretmen mezarı başında anıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]