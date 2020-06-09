Şehit Aybüke öğretmen vurulduğu yerde anıldı - Son Dakika

Şehit Aybüke öğretmen vurulduğu yerde anıldı

BATMAN - Batman'ın Kozluk ilçesinde 4 yıl önce karne dağıtımının ardından evine dönerken terör örgütü PKK mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, vurulduğu yerde karanfil bırakılarak anıldı.

Müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, 9 Haziran 2017'de ilk görev yeri olan Kozluk'ta karne dağıttıktan sonra evine doğru yola çıktığı sırada dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına teröristlerce açılan ateş sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş Batman'ın Kozluk ilçesine gelerek üniversitelerinde yüksek lisans yapan öğrencileri şehit müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın vurulduğu yere karanfil bırakarak andı. Rektör Durmuş, ardından müzik sınıfını ziyaret ederek okul öğretmenleriyle bir araya gelip, şehit öğretmen için düzenlenmiş köşedeki anı defterinde düşüncelerini paylaştı. Ardından Bekirhan Jandarma Karakol Komutanlığı giderek şehit olan askerleri anarak karanfil bıraktı.

"Türk'ü Kürt'ten, Kürt'ü Türk'ten ayıramayacaklar"

Programda konuşan Rektör Durmuş, mazlumların güvenli sığınağı olan Türkiye'nin ne yazık ki yüzyıllardır küresel güçlerin hedefi haline geldiğini söyledi. Rektör Prof. Dr. Durmuş, "Türlü türlü terör örgütleri ile üzerimize geldiler. 30 yılı aşkın süredir terör örgütü PKK ile bu bölgede insanımıza kan kusturdular, binlerce masum insanımızı bebek, çocuk, genç, yaşlı, hamile demeden katlettiler. Şenay öğretmenimiz de bunlardan biriydi. Meslek aşkıyla yanıp tutuşan Aybüke öğretmenimiz meslek hayatının ilk karne gününde öğrencilerine karnelerini dağıtıp öğrencileriyle vedalaştıktan sonra o mutlulukla evine döndüğü sırada teröristlerin kahpe kurşunlarıyla şehit oldu. Henüz hayatının baharındaydı. Milletimizi cehalete mahkum etmek için nice Aybüke, Necmettin öğretmenlerimizi, doktorlarımızı, mühendislerimizi şehit ettiler. Milletimize hizmet gitmesini engellemek için dün de Van'da yol şantiyesinde çalışan sivil vatandaşlarımızı şehit edildi. Başaramayacaklar, Türk'ü Kürt'ten, Kürt'ü Türk'ten ayıramayacaklar. Son yıllarda Cumhurbaşkanımız ve Bakanlarımız öncülüğünde devletimizin yaptığı yatırımlarla bölgemize gelen baharı kimsenin yok etmesine izin vermeyeceğiz. Nasıl 15 Temmuzda din kisvesine bürünmüş FETÖ terör örgütünü tarihin karanlıklarına gömdüysek, inşallah PKK terör örgütünü de el birliğiyle tarihin çöplüğüne gömeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle öğretmen aynı zamanda Batman Üniversitesi yüksek lisans öğrencimiz Aybüke kızımıza Allah'tan rahmet ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Seni çok özledik, özlemle anıyoruz Aybüke. Sana söz veriyoruz bizler ülkemiz milletimiz için, binlerce Aybüke'ler, Necmettin'ler yetiştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından şehit Aybüke öğretmenin vurulduğu yer olan ve isminin verildiği caddeye aranfil bırakılarak dua edildi.