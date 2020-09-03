Şehit Aybüke öğretmene doğum gününde hüzünlü anma - Son Dakika

Şehit Aybüke öğretmene doğum gününde hüzünlü anma

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik terör saldırısında şehit olan 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan ailesi, kızlarının olmadığı bir doğum gününü daha buruk geçirdi.

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik terör saldırısında şehit olan 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan ailesi, kızlarının olmadığı bir doğum gününü daha buruk geçirdi.

Şehit öğretmenin babası Sadık Yalçın, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının olmadığı dördüncü doğum gününü yaşadıklarını söyledi.

Kızının şehit olmasının Yaradan'ın takdiri olduğunu ifade eden Yalçın, şunları kaydetti:

"Hepimiz topraktan geldik toprağa döneceğiz. Bunun bilincinde olan insanlarız. PKK denilen lanetin 40 yıldır ülkemiz üzerinde olan haince teşebbüsleri çok anneyi babayı boynu bükük bıraktı. Biz bu acılı ailelerden bir tanesiyiz. Yokluğunun her anı bize farklı acı veriyor. Teselli bulduğumuz tarafımız ise Allah huzurunda inşallah Peygamber Efendimize yakın bir yerde onun şefaatine nail olur."

Kızının mütevazi bir insan olduğunu anlatan Yalçın, şöyle devam etti:

"Aybüke doğum gününe birkaç gün kala, 'Doğum günümü nasıl kutlayacaksınız?' diye sorar, annesine, 'Ne hazırlayacaksın?' diye sürekli takılırdı. Bana da 'Babacığım ne hediye alacaksın?' diye böyle ufak tefek dokundurmalar yapardı. Mütevazi bir çocuktu. Fazla bir şeyde gözü yoktu. Doğum günlerini genellikle arkadaşlarıyla kutluyordu. Doğum gününü kalabalık bir şekilde kutlamayı severdi."

"Aybüke öğretmen çok neşeliydi"

Aybüke Yalçın'ın üniversiteden sınıf ve ev arkadaşı Sevda Helvacı da Aybüke öğretmen ile 4 yıl boyunca birlikte yaşadıklarını dile getirdi.

Aybüke öğretmenin doğum gününde ailesini yalnız bırakmamak için yanlarına geldiklerini vurgulayan Helvacı, "Aybüke ile sınıfta her gün birlikteydik. Eve giderdik. Birlikte dışarı çıkardık. Aybüke çok aktif bir kişiydi. Çok neşeli bir insandı." dedi.

Şehit Aybüke öğretmene doğum gününde hüzünlü anma

Aybüke Yalçın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 23:10 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şehit Aybüke öğretmene doğum gününde hüzünlü anma - Son Dakika

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