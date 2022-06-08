Şehit Aybüke öğretmeni, üniversiteden sınıf arkadaşı anlattı - Son Dakika
Üye Girişi

Şehit Aybüke öğretmeni, üniversiteden sınıf arkadaşı anlattı

08.06.2022 13:09

FECRİ BARLIK/MEHMET NİYAZİ DENİZ - Batman'ın Kozluk ilçesinde 5 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ı, Siirt'te görev yapan üniversiteden arkadaşı müzik öğretmeni Tuğba Çakır anlattı.

FECRİ BARLIK/MEHMET NİYAZİ DENİZ - Batman'ın Kozluk ilçesinde 5 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ı, Siirt'te görev yapan üniversiteden arkadaşı müzik öğretmeni Tuğba Çakır anlattı.

Kozluk'ta 9 Haziran 2017'de karne dağıttıktan sonra evine dönerken dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına teröristlerce açılan ateş sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan 22 yaşındaki Aybüke öğretmenin Necmettin Erbakan Üniversitesinden sınıf arkadaşı Siirt Kazım Karabekir Ortaokulunda görevli müzik öğretmeni Tuğba Çakır, Aybüke öğretmenin çok sevdiği Mağusa Limanı türküsünü seslendirdi.

Üniversite yıllarından fotoğraflara bakarak acısını hafifletmeye çalışan Çakır, AA muhabirine, arkadaşının çok merhametli ve iyi biri olduğunu anlattı.

1. sınıfın sonuna doğru Aybüke ile birbirlerini daha yakından tanıma fırsatı bulduğunu dile getiren Çakır, şehit arkadaşının yardım etmeyi, konuşmayı sevdiğini ve hayat dolu olduğunu belirtti.

Çakır, şöyle konuştu:

"Gerçekten melek gibiydi. Müzik bölümünü okuduğumuz için enstrümanlarımızı derslerden sonra okulda kalarak çalardık. Üniversiteyi Aybüke'siz düşünemem. Üniversite anılarımızın hemen hepsinde Aybüke var. Birlikte çok zaman geçirdik. Üniversitenin son yılında ise aynı yurtta kaldık."

Aybüke ile arkadaşları arasında "Ayrılmaz ikili" olarak adlandırıldıklarını belirten Çakır, onunla farklı sosyal etkinliklerde de yer aldığını aktardı.

"Öğretmeyi, çalışmayı, çocukları, insanları çok severdi"

Unutamadığı anılardan bazılarını paylaşan Çakır, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Okulun yanı sıra beraber gittiğimiz bir koro vardı. Koro her yıl yazın Çanakkale'de, kışları da başka illerde oluyordu. Bir keresinde Eskişehir'e gitmiştik. 5 gün kaldık. Hızlı trenle Ankara'ya döneceğiz, bilet almıştık. Sahnedeyiz, sahne biraz uzadı. Trende de kostümlerle yolculuk yapmak zorunda kalmıştık. Herkes bize biraz garip bakmıştı."

Aybüke'nin yardımsever biri olduğunu aktaran Çakır, KPSS'ye Aybüke ile girdiğini ve yeterli puanı aldıklarını, tercih sonunda çok yakın yerlere atandıklarını bildirdi.

Meslek hayatında da Aybüke ile sık sık görüşme imkanı bulduklarını ifade eden Çakır, şöyle devam etti:

"Ben Siirt merkeze, o da Batman Kozluk'a atanmıştı. Çok sevindik, sürekli görüşürüz diye. İkimiz de atanmayı çok istiyorduk. 'Neresi olursa olsun gideriz' diyorduk. Doğu batı fark etmez, her yer bizim vatanımız. Gidip en güzel şekilde görevimizi yerine getiririz diye düşünüyorduk. Öyle de olmuştu, çok sevinmişti. Çünkü çok çalışkan bir insandı. Öğretmeyi, çalışmayı, çocukları, insanları çok severdi. Atandıktan sonra görüşmeye devam ettik."

Aybüke'nin öğrencileri için donanımlı bir müzik sınıfı oluşturduğunu anımsatan Çakır, Siirt'e geldiğinde de sürekli öğrencileriyle irtibat halinde olduğunu ifade etti.

"Hedefimiz yeni Aybükeler yetiştirmek"

PKK'lı teröristlerin saldırısının olduğu gün karneleri dağıttıklarını dile getiren Çakır, Aybüke'nin birkaç gün sonraya bilet aldığını ve bu süre zarfında Kozluk'ta kalmayı planladığını dile getirdi.

Acı haberi aldığı zaman yıkıldığını belirten Çakır, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"O kadar hayat dolu bir insandı ki onu o genç yaşta kaybetmek gerçekten hepimizi çok fazla üzdü. Onu hep gülerken, şarkı söylerken hayal edebilirdik. Aybüke'ye ölüm hiç yakışmadı. Ona, 'Bizim için bir şarkı söyler misin?' dendiğinde mutlaka Mağusa Limanı'nı söylerdi. Aybüke'nin arkadaşları olarak görevimizi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Ülkemiz ve vatanımız için çok güzel öğrenciler, çocuklar yetiştirmeyi hedefliyoruz. Öğretmen olduk ve ülkemizin dört bir yanına dağıldık. Hedefimiz yeni Aybükeler yetiştirmek."

Şehit Aybüke öğretmeni, üniversiteden sınıf arkadaşı anlattı
Şehit Aybüke öğretmeni, üniversiteden sınıf arkadaşı anlattı
Şehit Aybüke öğretmeni, üniversiteden sınıf arkadaşı anlattı
Şehit Aybüke öğretmeni, üniversiteden sınıf arkadaşı anlattı

YORUMLAR
500
Şehit Uzman Çavuş Hasan Çatal'ın gururlandıran yaşamını gazi ağabeyi anlattı Şehit Uzman Çavuş Hasan Çatal'ın gururlandıran yaşamını gazi ağabeyi anlattı ZONGULDAK - 48 yıl sonra Kıbrıs'a giderek şehit arkadaşları için dua etti ZONGULDAK - 48 yıl sonra Kıbrıs'a giderek şehit arkadaşları için dua etti
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit Aybüke öğretmeni, üniversiteden sınıf arkadaşı anlattı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:23 KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt'tan kira zammına getirilen yüzde 25 sınırına tepki: Bu uygulama yeni krizlere yol açar
13:16 Evladı Kurt Efe'yi kucağına alan Kıvanç Tatlıtuğ: Yüz hatları annesine benziyor
12:52 Dünyadaki en derin noktaya 12 saatte indi! Bilim insanının okyanusun dibinde gördüğü balığın adı: Cehennem Bombacısı
12:34 Berlin'de kalabalığın arasına giren otomobil, 1 kişinin ölümüne 30 kişinin ise yaralanmasına neden oldu!
12:31 Bahar Candan'dan Ebru Gündeş'e Rassan Khoshnaw uyarısı: Hastalıklı ruh yapısı var, benim elimi yaktı
12:29 Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile Ankara'da görüştü! Tahıl krizi için üzerinde durdukları plandan bahsetti
12:18 Duş alan kadını dikizlerken kocasına yakalanan tacizci ilk ifadesinde "Bir anda kendimi kaybettim" dedi!
12:03 Akşener'den Erdoğan'a sert sözler: Türkiye'yi düze çıkartacağız! Sen de muhalefet sıralarından memleket nasıl yönetilirmiş kıskançlıkla izleyeceksin
12:03 İbrahim Tatlıses'in "Paramı hesaplayacak matematikçi bulamıyorum" sözlerine İlyas Salman'dan beğeni toplayan cevap!
12:00 Halı saha maçında kaydedilen görüntü gündem oldu! Çekilen şutla top, dördüncü katta bulunan bir eve girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 13:36:22. #1.11#
SON DAKİKA: Şehit Aybüke öğretmeni, üniversiteden sınıf arkadaşı anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement