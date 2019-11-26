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Şehit Aybüke öğretmenin ailesine ziyaret

6 saat önce

Karabük Valisi Fuat Gürel, Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik terör saldırısında şehit olan 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan babası Sadık ve annesi Zehra Yalçın'ı ziyaret etti.

Şehit Aybüke öğretmenin ailesine ziyaret, System.String[]

Karabük Valisi Fuat Gürel, Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik terör saldırısında şehit olan 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan babası Sadık ve annesi Zehra Yalçın'ı ziyaret etti.


İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, Müdür Yardımcısı Turgut Acarlı'nın da kendisine eşlik ettiği Vali Gürel, Aybüke öğretmene Allah'tan rahmet diledi. Gürel, "Şehit Şenay Aybüke Yalçın öğretmenimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, şehit öğretmenlerimizin şahsında bütün öğretmenlerimizin anlamlı gününü kutluyorum" diye konuştu.


Ziyarette Vali Gürel'in eşi Özlem Aras Gürel de yer aldı. - KARABÜK

Karabük, Batman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 10:54 Kaynak: İHA
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