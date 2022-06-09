Şehit Aybüke öğretmenin babası: "Acıları geçmiş gibi gözüküyor ama geçmiyor" - Son Dakika
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Şehit Aybüke öğretmenin babası: "Acıları geçmiş gibi gözüküyor ama geçmiyor"

09.06.2022 09:26

Şehit Aybüke öğretmenin babası: "Acıları geçmiş gibi gözüküyor ama geçmiyor" Baba Sadık Yalçın: "Her şey yaşadığı sürece güzel" "Devletin terörle yaptığı mücadele dahili ve harici olan mücadelede bizim toplum olarak destek vermemiz önemli" "Biz güzel hatıralarını hatırlayarak kendimizi...

Şehit Aybüke öğretmenin babası: "Acıları geçmiş gibi gözüküyor ama geçmiyor"

Baba Sadık Yalçın:

"Her şey yaşadığı sürece güzel"

"Devletin terörle yaptığı mücadele dahili ve harici olan mücadelede bizim toplum olarak destek vermemiz önemli"

"Biz güzel hatıralarını hatırlayarak kendimizi teselli etmeye çalışıyoruz"

KARABÜK - Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Şenay Aybüke Yalçın unutulmuyor. 22 yaşında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın şehadetinin 5. yılında anılırken, acısı halen daha tazeliğini koruyor.

Şehit öğretmenin babası Sadık Yalçın, kızının olmadığı 5. yılı geride bıraktıklarını söyleyerek, "Öğretmenlikte hain bir saldırı sonucu şehit edildi. Yıllar çabuk geçiyor. Acıları geçmiş gibi gözüküyor ama geçmiyor maalesef. Her attığınız adımda ve aldığınız nefeste bir hatırası ile karşılaşıyorsunuz, baş başa kalıyorsunuz. Acıların üzüntüsü büyük. Allah hiçbir kardeşimize böyle acıyla imtihan etmesin. Her şey yaşadığı sürece güzel. Yaşarken, yaşanılan güzellikler içerisinde güzel. O şekilde değerlendirmek lazım. Biz güzel hatıralarını hatırlayarak kendimizi teselli etmeye çalışıyoruz" dedi.

"Devlet güçlü oldukça bizler varız"

Acılı baba Yalçın, ülkede şehitlerin, gazilerin unutulmamasının güzel şeyler olduğunu da ifade ederek, "Türk milletinin feraseti çok güzel. Nereye gitseniz tanıyınca bize kucaklarını sonuna kadar açıyorlar. Devletin üst makamları, siyasi parti liderleri zaman zaman arayıp her zaman soruyorlar. Allah devlete zeval vermesin. Devlet güçlü olduğu sürece bizler varız. Önemli olan burada toplum olarak devlete sahip çıkmamız. Devletin terörle yaptığı harici ve dahili olan mücadelede bizim toplum olarak destek vermemiz önemli. Onların moral ve motivasyonunu arttırmamız lazım. Askerimize güvenlik güçlerimize yaptıkları terörle mücadelede Allah yardımcıları olsun" diye konuştu.

Baba Yalçın, Karabük Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde okuyan oğlu Atıf Yalçın'ın da bu yıl mezun olacağını sözlerini ekleyerek, "Burada okuyan oğlumuzun eğitiminde son sene. Bilgisayar mühendisliği okuyor. Nasıl bir tercih yaparsa onun her zaman destekçisiyiz. Desteklemeye devam edeceğiz. Bizim evladımızı da bu ülkenin güzel insanlarının çocukları da böyle bir hain saldırıya maruz kalmasın. İnsanlar yaşadıkça güzel olur. Bizde toplumumuzda güzellikleri paylaşarak yaşamamızda fayda var. Farklılıklarımızı değil güzelliklerimizi ön plana çıkarmamız lazım" dedi.

Şehit Aybüke öğretmenin babası: Acıları geçmiş gibi gözüküyor ama geçmiyor
Şehit Aybüke öğretmenin babası: Acıları geçmiş gibi gözüküyor ama geçmiyor
Şehit Aybüke öğretmenin babası: Acıları geçmiş gibi gözüküyor ama geçmiyor
Şehit Aybüke öğretmenin babası: Acıları geçmiş gibi gözüküyor ama geçmiyor

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Karabük, Baba, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Şehit Aybüke öğretmenin babası: 'Acıları geçmiş gibi gözüküyor ama geçmiyor' - Son Dakika

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