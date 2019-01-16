Şehit Aybüke Öğretmenin Babası Sadık Yalçın, Sanıklara Verilen Cezayı Az Buldu
44 dakika önce
Şehit Aybüke öğretmenin babası Sadık Yalçın, sanıklara verilen cezayı az bulduKARABÜK - Batman'da Müzik Öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın şehit olduğu terör saldırısına ilişkin açılan davada yargılanan 5 sanık, 18'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Şehit Aybüke öğretmenin babası Sadık Yalçın, sanıklara verilen cezayı az buldu
KARABÜK - Batman'da Müzik Öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın şehit olduğu terör saldırısına ilişkin açılan davada yargılanan 5 sanık, 18'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan baba Sadık Yalçın, "Devlet her zaman dimdik ayaktadır. Cezaevi işlemlerde boşluk olduğun düşünüyorum. 18'er yıl ceza bunlara ödül gibi geliyor. Bu hainler hak ettikleri cezayı bulmadıkları kanısındayım" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:42 Kaynak: İHA
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