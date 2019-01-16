Son Dakika Haberleri: Şehit Aybüke Öğretmenin Babası Sadık Yalçın, Sanıklara Verilen Cezayı Az Buldu

Şehit Aybüke Öğretmenin Babası Sadık Yalçın, Sanıklara Verilen Cezayı Az Buldu

44 dakika önce

Şehit Aybüke öğretmenin babası Sadık Yalçın, sanıklara verilen cezayı az bulduKARABÜK - Batman'da Müzik Öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın şehit olduğu terör saldırısına ilişkin açılan davada yargılanan 5 sanık, 18'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Şehit Aybüke öğretmenin babası Sadık Yalçın, sanıklara verilen cezayı az buldu

KARABÜK - Batman'da Müzik Öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın şehit olduğu terör saldırısına ilişkin açılan davada yargılanan 5 sanık, 18'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan baba Sadık Yalçın, "Devlet her zaman dimdik ayaktadır. Cezaevi işlemlerde boşluk olduğun düşünüyorum. 18'er yıl ceza bunlara ödül gibi geliyor. Bu hainler hak ettikleri cezayı bulmadıkları kanısındayım" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:42 Kaynak: İHA

Batman, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan 3600 Ek Gösterge Açıklaması Komisyoncunun "Çin Kestanesi" İsyanı: Yerli ve Milli Kestanemizi Yemeliyiz

Sedat Peker, Özgür Suriye Ordusuna; Bot, Kamuflaj, Drone ve Bilgisayar Yardımında Bulunacak Son Dakika! Münbiç'te ABD Askerlerinin Öldüğü Saldırıyı DEAŞ Üstlendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 16:26:33. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehit Aybüke Öğretmenin Babası Sadık Yalçın, Sanıklara Verilen Cezayı Az Buldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]