Şehit Aybüke Yalçın'ın ismine büyük saygısızlık - Son Dakika

Şehit Aybüke Yalçın'ın ismine büyük saygısızlık

26.04.2021 17:39

Şehit Aybüke Yalçın'ın ismine büyük saygısızlık Şehidin ismi mahkeme kararıyla değiştirilmeye çalışılıyor iddiası Balıkesir'in Edremit ilçesinde, mezunlar derneğince Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Anadolu Lisesi'nin isminin sosyal medya üzerindeki tartışmalar sonrasında mahkeme...

Şehit Aybüke Yalçın'ın ismine büyük saygısızlık

Şehidin ismi mahkeme kararıyla değiştirilmeye çalışılıyor iddiası

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, mezunlar derneğince Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Anadolu Lisesi'nin isminin sosyal medya üzerindeki tartışmalar sonrasında mahkeme kararıyla değiştirilmeye çalışıldığı iddiaları büyük tepki çekti. Konuyla ilgili Edremit Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek açıklamalarda bulundu.

Edremit Lisesi ve Edremit Körfez Anadolu Lisesi Mezunları Derneği, Edremit Körfez Anadolu Lisesinin isminin Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Anadolu Lisesi olarak değiştirilmesini içeren valilik onayının iptali istemiyle mahkemeye başvurduğu iddia edildi.

Edremit Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek konuyla ilgili yaptığı açıklama ile olayların eğitim camiasını derinden üzdüğünü ifade ederek, "Aslına bakarsanız, 4 Mayıs 2020 tarihinde Edremit ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü atandığımda burasının adının Edremit Lisesi değil, Körfez Anadolu Lisesi olarak buldum. Bizim aslında isim değiştirme ile ilgili bir teşebbüsümüz de yoktu. Buraya atanmamdan iki ay sonra iki kişi geldi. Bir bayan bir erkek. Kendilerinin merhum Şehidimiz Aybüke Yalçın'ın annesi ve babası olduklarını söylediler. Sadık amca sağ olsun. Burada duygusal bir atmosfer oluştu. 'Benim kızım Şehit Aybüke Yalçın, burada Körfez Anadolu Lisesinden mezun oldu. Benim çocuğumun adını buraya verirseniz sizlere müteşekkir olurum' deyince bunu devlet olarak bu ülkeye evladını şehit vermiş bir annenin bir babanın bir nebze olsun acısını dindirmek adına büyük bir memnuniyet ile karşıladık. Bunu 24 Kasım'a uyarladık. Arkadaşlarımız ile karar aldık. 24 Kasım'da sadece Körfez Anadolu Lisesi'nin değil, aynı zamanda Merkez Anaokulu'nda, bu iki okulunda isimlerini değiştirdik. Hem de 24 Kasım'a uyarlayarak Şehit Necmettin Yılmaz Anaokulu ve Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın adını verdik" dedi.

Edremit Milli Eğitim Müdürü Özbek, "Burada en çok rahatsız eden konu, bu isim buradan kaldırıldığında; Edremit Lisesi evet tarihi bir okul. Bu ismin buradan kaldırıldığı tarih 26 Haziran 2010 üzerinden tam 11 yıl geçmiş. Keşke o gün bu hassasiyeti bu gün gösterenler o gün de göstermiş olsalardı. Mesele belki o zamandan da halledilebilirdi. Buradaki Körfez Anadolu Lisesine biz Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın ismini vermekten de büyük şeref duyduk. Şeref ile de oraya o tabelayı taktık" dedi.

İsim tartışmalarının mahkemeye verildiği iddialarını değerlendiren Edremit Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek, "Sizler gibi duyduğumuz burada oradan mezun bir büyüğümüz tarafından tekrar Körfez Anadolu Lisesi'ne çevrilmesini talep ediyoruz diye bir mahkeme başvurusu olduğunu duyduk. Bizler de sizler gibi sükünet ile mahkemenin ve kararın neticesini beklemekteyiz" dedi.

Şehit Aybüke Yalçın'ın ismine büyük saygısızlık
Şehit Aybüke Yalçın'ın ismine büyük saygısızlık
Şehit Aybüke Yalçın'ın ismine büyük saygısızlık
Şehit Aybüke Yalçın'ın ismine büyük saygısızlık

Aybüke Yalçın, Öğretmen, Edremit, Şehit, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Şehit Aybüke Yalçın'ın ismine büyük saygısızlık - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Şehirler arası seyahatler 17 gün boyunca kısıtlandı Şehirler arası seyahatler 17 gün boyunca kısıtlandı Tam kapanma kapsamında tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verildi Tam kapanma kapsamında tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verildi Korona tedbirleri ne zaman kalkar? Cumhurbaşkanı Erdoğan sınırı belirledi Korona tedbirleri ne zaman kalkar? Cumhurbaşkanı Erdoğan sınırı belirledi Son Dakika: 29 Nisan ve 17 Mayıs tarihleri arasında kesintisiz tam kapanmaya geçildi Son Dakika: 29 Nisan ve 17 Mayıs tarihleri arasında kesintisiz tam kapanmaya geçildi Oyuncu Aygün Aydın'dan ağza alınmayacak laflar! Seren Serengil'e ateş püskürdü Oyuncu Aygün Aydın'dan ağza alınmayacak laflar! Seren Serengil'e ateş püskürdü Atatürk'e ve Özgecan Aslan'a hakaret edip Türk bayrağını yakan 'Sapık Alihan' için istenen ceza belli oldu Atatürk'e ve Özgecan Aslan'a hakaret edip Türk bayrağını yakan 'Sapık Alihan' için istenen ceza belli oldu Tarlasında sulama yapan muhtar, gelen sesler üzerine baktığı havuzunda yaralı pelikanla karşılaştı Tarlasında sulama yapan muhtar, gelen sesler üzerine baktığı havuzunda yaralı pelikanla karşılaştı Kobani davası olaylı başladı! Avukatlar salonu terk etti, Selahattin Demirtaş Kobani davası olaylı başladı! Avukatlar salonu terk etti, Selahattin Demirtaş "128 milyar dolar nerede?" yazılı kağıdı gösterdi

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Üretim imalat ve temizlik gibi istisnalar hariç tüm işyerlerinin faaliyetlerine ara verildi Üretim imalat ve temizlik gibi istisnalar hariç tüm işyerlerinin faaliyetlerine ara verildi         
20:50
Son Dakika: Türkiye'de 26 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 353 kişi vefat etti, 37 bin 312 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 26 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 353 kişi vefat etti, 37 bin 312 yeni vaka tespit edildi         
20:28
Son Dakika: Bakan Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı Son Dakika: Bakan Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı         
19:53
İşkenceci eşini öldüren Melek İpek tahliye edildi İşkenceci eşini öldüren Melek İpek tahliye edildi         
19:31
Şeyma Subaşı'na milyarder sevgilisinden dudak uçuklatan ev! Üstelik Miami'den Şeyma Subaşı'na milyarder sevgilisinden dudak uçuklatan ev! Üstelik Miami'den         
18:17
Galatasaray, Fenerbahçe'nin şampiyonluklar için yaptığı başvurunun reddi için TFF'ye Cengiz'in imzasıyla itirazda bulundu Galatasaray, Fenerbahçe'nin şampiyonluklar için yaptığı başvurunun reddi için TFF'ye Cengiz'in imzasıyla itirazda bulundu         
17:51
İlkay Gündoğan: En büyük anım Galatasaray'ın UEFA kupası kazandığı andı, kimse kusura bakmasın İlkay Gündoğan: En büyük anım Galatasaray'ın UEFA kupası kazandığı andı, kimse kusura bakmasın         
17:25
Acun Ilıcalı Hollanda'dan satın aldığı Fortuna'dan çekildi, İngiltere'den bir takıma yatırım yapacağını duyurdu Acun Ilıcalı Hollanda'dan satın aldığı Fortuna'dan çekildi, İngiltere'den bir takıma yatırım yapacağını duyurdu         
16:44
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda göğsümüzü kabartan Rıza Kayaalp'i havalimanında karşılayan olmadı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda göğsümüzü kabartan Rıza Kayaalp'i havalimanında karşılayan olmadı         
15:24
Kaya düşmesi tehlikesi nedeniyle her yerin kapatıldığı Assos Antik Limanı 500 günlüğüne hayalet şehre dönüştü Kaya düşmesi tehlikesi nedeniyle her yerin kapatıldığı Assos Antik Limanı 500 günlüğüne hayalet şehre dönüştü         
14:23
Pınar Gültekin'i öldüren caniden mide bulandıran iddia: Benimle zorla birlikte olan bir eskorttu Pınar Gültekin'i öldüren caniden mide bulandıran iddia: Benimle zorla birlikte olan bir eskorttu         
12:44
İBB'nin Hatay'a gönderdiği kayıp 100 atla ilgili kan donduran detaylar! Çiplerini çıkarmak için ameliyathane kurmuşlar İBB'nin Hatay'a gönderdiği kayıp 100 atla ilgili kan donduran detaylar! Çiplerini çıkarmak için ameliyathane kurmuşlar         
12:28
Türkiye tarihinin unutulmaz dolandırıcısı! Tansu Çiller'i kandırıp örtülü ödenekten 5,5 milyar lira vurgun yaptı Türkiye tarihinin unutulmaz dolandırıcısı! Tansu Çiller'i kandırıp örtülü ödenekten 5,5 milyar lira vurgun yaptı         
12:22
Galatasaray, Henry Onyekuru ile yola devam etmeme kararı aldı Galatasaray, Henry Onyekuru ile yola devam etmeme kararı aldı         
11:09
"Benden daha sağlamdır" dediği çalışanı işe ciple geldi! Kamera kayıtlarını inceleyen patron yıkıldı         
10:55
Gülşen, koruma altındaki çocuğu kamera karşısına geçiren Bakan Derya Yanık'ı istifaya davet etti Gülşen, koruma altındaki çocuğu kamera karşısına geçiren Bakan Derya Yanık'ı istifaya davet etti         
10:42
Survivor All Star için hazırlıklara başlayan Acun Ilıcalı, teklif götüreceği 8 yarışmacıyı açıkladı Survivor All Star için hazırlıklara başlayan Acun Ilıcalı, teklif götüreceği 8 yarışmacıyı açıkladı         
09:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2021 21:16:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehit Aybüke Yalçın'ın ismine büyük saygısızlık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei