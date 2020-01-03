Şehit Ayhan Çam, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit Ayhan Çam, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Şehit Ayhan Çam, son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Pençe-3 Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan 24 yaşındaki sözleşmeli piyade er Ayhan Çam'ın cenazesi, memleketi Çorum'da toprağa verildi.

Pençe-3 Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan 24 yaşındaki sözleşmeli piyade er Ayhan Çam'ın cenazesi, memleketi Çorum'da toprağa verildi.

Gece saatlerinde Şırnak'taki törenin ardından askeri uçakla Merzifon Havalimanı'na getirilen şehit Çam'ın naaşı, konvoy eşliğinde doğum yeri Çorum'un Uğurludağ ilçesine götürüldü.

Askerlerce hastane morgundan alınan şehidin cenazesi, Yeni Cami'ye getirildi.

Törene, şehidin annesi Nuran, babası Bekir Çam ile kardeşleri ve yakınlarının yanı sıra Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral İsmail Amanvermez, Çorum Garnizon Komutanı Albay Çetin Öcal, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, siyasi partilerin il başkanları, çeşitli kurumların temsilcileri, askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.

Şehidin ailesi ve yakınları, burada tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Cuma namazını müteakiben İl Müftüsü Muharrem Biçer'in kıldırdığı cenaze namazı sonrası, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askeri tören mangasınca tekbirler eşliğinde cenaze aracına konuldu.

Bu sırada vatandaşlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı.

Şehit Çam'ın cenazesi, Eski Çeltek köyünde dualar eşliğinde toprağa verildi.

Yaklaşık iki yıldır görev yapan piyade er Ayhan Çam, Pençe-3 Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde dün akşam saatlerinde çıkan çatışmada şehit olmuştu.

Şehit Ayhan Çam, son yolculuğuna uğurlandı

Çorum, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 02:50 Kaynak: AA
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