Şehit babaları Babalar Günü'nde unutulmadı - Son Dakika

Kırşehir Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan ve yönetim kurulu üyeleri, Babalar Günü dolayısıyla şehit babalarını ziyaret etti.

Dernek Başkanı Kılıçaslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent merkezinde farklı mahallelerde yaşayan 25 şehit babasını ve ailesini, bu özel günde unutmadıklarını söyledi.

Evlatlarını vatan uğruna feda eden babalara evlat eksikliği yaşatmamak için onların yanında olduklarını gösterilmesi amacıyla ziyaretler gerçekleştirdiklerini anlatan Kılıçaslan, cumartesi ve pazar günü olmak üzere iki gün süreyle hepsiyle evlerinde görüştüklerini aktardı.

Şehit ailelerinin özel günlerde her zaman yanlarında olduklarını vurgulayan Kılıçaslan, ziyaretlerde onların mutluluklarını görmenin paha biçilemez olduğunu da anımsattı.

Tedbirler ve sosyal mesafe çerçevesinde maske takılarak görüşmeler yapıldığını söyleyen Kılıçaslan, "Derneğimizin kendi imkanları çerçevesinde ve bazı esnaflarımızın destekleriyle hediyeler aldık. Bu hediyeleri şehit babalarımıza takdim ettik. Onların bu özel gününü kutladık ve yalnız olmadıklarını gösterdik. Şehit evlatları ile ne kadar gurur duysalar azdır. Vatan, millet ve devletimiz için hiç düşünmeden evlatlarını feda ettiler. Şehitlerimizin emanetleri ve başımızın tacı onlar. Bizler de onların evlatlarıyız. Her zaman yanlarında olmaya da devam edeceğiz. Tüm şehit babalarımızın babalar günü kutlu olsun." dedi.

2016 yılında Hakkari Çukurca ilçesinde şehitlik mertebesine ulaşan Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Gevrek'in babası Hasan Gevrek (72) de yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gevrek, "Evladımızı vatan uğruna şehit verdik. Ama sağ olsun dernek başkanımız ve yönetimi bizi unutmadı. Her fırsatta da yanımız da oluyorlar. Hepsine teşekkür ediyoruz." dedi.