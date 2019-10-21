Son Dakika Haberleri: Şehit babaları sınırdaki çocuklara harçlık dağıttı
Son Dakika Yerel Şehit babaları sınırdaki çocuklara harçlık dağıttı

Şehit babaları sınırdaki çocuklara harçlık dağıttı

1 saat önce

Şehit babaları sınırdaki çocuklara harçlık dağıttı.

Şehit babaları sınırdaki çocuklara harçlık dağıttı.

Şehit babaları Barış Pınarı Harekatına destek verdi.

ŞANLIURFA - Şehit babaları,Türk Silahlı Kuvvetlerince terör örgütü YPG/ PKK'ya yönelik olarak başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek için Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine gelerek,çocuklara harçlık dağıttılar.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na her kesimden destek devam ediyor. Bir çok şehit babası harekata destek vermek amacıyla sınırın sıfır noktasına geldi. Kentte bir dizi temaslarda bulunan şehit aileleri, daha sonra ise sınır hattını gezdi. Şehit babası İbrahim Taşdemir ise sınır hattındaki çocuklara, şehit evladının anısına harçlık dağıttı. Şehit babası ile birlikte bulunan iş insanı Haydar Albayrak, "Barış Pınarı Harekatı'nın emrini veren Cumhurbaşkanımıza, milletimize, ordumuza her zaman duacıyız, malımızla, canımızla, evlatlarımızla, Şehit babalarıyla birlikte bu nedenle buradayız. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarına nasıl destek verdiysek şimdide askerlerimize desteğimiz devam edecek.Gün birlik ve beraberlik günüdür. Bugün burada şehitlerimizin anısına sevinsinler diye çocuklarımıza harçlık dağıttık Allah kabul etsin" dedi.

Sınırdaki çocuklar Şehit Babası İbrahim Taşdemir'den harçlık almak için bir biriyle yarıştılar.Harçlıklarını alan çocuklar neşeyle uzaklaştılar.

Şehit babaları sınırdaki çocuklara harçlık dağıttı

Barış Pınarı Harekatı, Şanlıurfa, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:21 Kaynak: İHA
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