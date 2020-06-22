Şehit babaları unutulmadı - Son Dakika

Şehit babaları unutulmadı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, ilçe protokolü ile birlikte Babalar Günü kapsamında şehit babalarını ziyaret etti.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, ilçe protokolü ile birlikte Babalar Günü kapsamında şehit babalarını ziyaret etti.

İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Personel Teğmen Mehmet Yurt ile ilçe protokolü, şehir kabristanında şehitlerin kabirlerini ziyaret ettiler. Şehitlerin kabirlerine tek tek gezerek çiçek diken heyet, şehitler için dua etti. Daha sonra Kaymakam Eflatun Can Tortop ve Başkan Mustafa Çöl, şehitlerin ailelerine bir dizi ziyaret gerçekleştirip kendilerinin 'Babalar Günü'nü kutlayarak, Kuran-ı Kerim seti hediye ettiler.

Bu özel günler kendilerini unutmayarak ziyaret ettiklerinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren şehit aileleri, teşekkür ettiler. - AFYONKARAHİSAR

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu

Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu

Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı

Ünlü model, 380 bin lira vererek yaptırdığı kalçasının üzerine 6 ay oturamadı

Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı

Oyuncu Mert Fırat, düğününe dahi katılmayan kayınpederi Önder Fırat ile ilk kez aynı karede

Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti

Gökhan Özoğuz, sarmaş dolaş oturan çifte tepki gösteren motorcuya sert çıktı: Romantizme laf etmek cehalettir

Yıllardır kullandığı bandana ve gözlüğünü çıkarıp poz veren Killa Hakan'ı görenler tanıyamadı

Acun Ilıcalı'dan MasterChef yarışması için ilginç istek: Lütfen başvuru yapmayın

Acun Ilıcalı, kızı Melisa'yla TikTok videosu çekti, sevgilisinin hesabından paylaştı

Ayna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı

Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi

Eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın müjdeyi verdi: Anne oluyorum

Dünyaca ünlü rapçi Cardi B, Muhteşem Yüzyıl hayranı çıktı