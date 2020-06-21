Şehit babalarına anlamlı ziyaret - Son Dakika

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, Erzurum'da bulunan şehit babalarını ziyaret ederek, babalar gününü kutlayarak, çeşitli hediyeler verdi.



Şehit aileleriyle bir süre sohbet eden İlbaş, bir istekleri olup olmadığını sorduğu şehit ailelerinin hakkının ödenmesinin mümkün olmadığını vurguladı.



Şehit ailelerine her konuda destek vermeye hazır olduklarını belirten İlbaş, "Sizler, şehit evlatlarınız ile ne kadar gurur duysanız azdır. Onlar, vatanımız, milletimiz ve devletimiz için hiç düşünmeden canlarını feda etti. Sizler, bize onların emanetlerisiniz ve başımızın üzerinde yeriniz var. Ben de sizin bir evladınızım, emrinizdeyim. İstediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz. Sizlere hizmet etmekten memnuniyet duyarım. Babalar gününüz kutlu olsun" ifadelerini kullandı.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren şehit babaları, " Babalar Günü'nde bizleri unutmayıp ziyaret ettiğiniz için size çok teşekkür ederim. Ziyaretinizle bizi mutlu ettiniz, gururlandırdınız. Allah yolunuzu açık etsin, başarılarınız daim olsun" dediler.



Öte yandan İl Müdürü İlbaş'a AÇSH İl Müdür Yardımcısı İsmet Erdal, Yakutiye Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Kılıç, eşlik etti. - ERZURUM