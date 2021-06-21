Üye Girişi
Şehit Babalarından Görev Bayrağını Devralan Kızları, Babalar Günü'nü Buruk ve Gururlu Geçiriyor - Son Dakika

Şehit Babalarından Görev Bayrağını Devralan Kızları, Babalar Günü'nü Buruk ve Gururlu Geçiriyor

21.06.2021 13:04
Şehit Babalarından Görev Bayrağını Devralan Kızları, Babalar Günü'nü Buruk ve Gururlu Geçiriyor, System.String[]

Doğdukları kentler ve tarihler farklı olsa da benzer kaderi yaşayan şehit kızları, babalarına duydukları özlemi onlardan kalan az sayıda eşya, görev kıyafetleri ve birkaç fotoğrafla gidermeye çalışıyor.

Doğdukları kentler ve tarihler farklı olsa da benzer kaderi yaşayan şehit kızları, babalarına duydukları özlemi onlardan kalan az sayıda eşya, görev kıyafetleri ve birkaç fotoğrafla gidermeye çalışıyor.

Her Babalar Günü'nde burukluk yaşayan şehit çocukları, babalarından yadigar kalan polislik mesleğini sürdürerek acılarını bir nebze de olsun hafifletmeye çalışıyor.

AA muhabirine, Tarsus ilçesindeki Fevzi Çakmak Karakolunun amiri olan babası başkomiser Muhittin Kılıç'ın, 1989 yılında göreve giderken geçirdiği trafik kazasında şehit düştüğünü söyledi.

Babasını, gece uyurken üstünü örttüğü anlarıyla hatırladığını belirten 2 çocuk annesi Sertoğlu, "Ben babamı kaybettiğimde 13 yaşındaydım. 5 kardeştik, 2 kardeşim engelliydi. Annem çok zorluk çekti. Ben çocukların en küçüğüydüm, zorlandım. Devletimiz, emniyetteki ağabeylerimiz sahip çıktılar ama tek başına olmak başka bir şey. Ben 13 yaşındaydım ama kocaman bir insandım. Her şeyi tek başına yapmak zorunda kaldım. " dedi.

Sertoğlu, babası sayesinde sevdiği polislik mesleğine girmeye henüz çocuk yaşlarda karar verdiğini ifade ederek, "Ben babama, onun yaptığı işe aşıktım çünkü polisliği onunla sevdim. Karakola gittiğimizde onun babacanlığını, acizlere yardım edişini görürdüm. Bana çok masumene ve şerefli gelirdi. Babamı gördükçe mesleğe aşık oldum. Babayı sevince mesleği de sevdim. Çok onurlu, şerefli ve güzel bir meslek. " diye konuştu.

Babasını, mesleğini sürdürerek onurlandırmaya çalıştığını dile getiren Sertoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Babamı kaybettikten sonra onun bayrağını devralmam gerekiyordu ve aldım. Çok şükür hala da devam ediyorum. Babalar Günü'nde hep bir tarafımız bomboş. Yaş ilerledikçe, kendi çocuklarınıza sahip oldukça buruk geçiyor ama onu görmeyi, ona sarılmayı, onu öpmeyi, başımı omzuna koymayı isterdim. Biz şehit çocukları olarak hep bir tarafımız boş, yalnız, soğuk. Çok özlüyoruz. Babalar Günü'nde biraz daha fazla özlüyoruz. Babalar Günü'nde resimlerini açıyorum önce. Bana o kadar güzel anılar bırakmış ki. Ben 13 yıl boyunca çok mutlu bir çocuk olmuşum. Yaşadıklarımız aklıma geliyor, gülüyorum, dua ediyorum. Eğer bir babasız çocuk varsa, özellikle şehit çocuğuysa onları ziyaret edip hediyeler, pastalar alıyorum. Onları sevindirmek için elimden geleni yapıyorum. Biraz da olsa o boşluğu kapatmaya çalışıyorum. "

Sertoğlu, çocukların, aileleriyle mutlu ve huzurlu şekilde yaşamaları için görev yaptıklarını kaydederek, "Vatandaşlarımız çocuklarını merak etmesinler. Onları koruyup kollayacağımıza emin olsunlar istiyoruz. Biz onları, kendi evlatlarımız gibi görüyoruz. Elimizden geldiğince kötülüklerden korumaya çalışıyoruz. Bizler babasız kaldık ama diğer çocuklarımızın babasız kalmaması için elimizden geldiğince özveriyle mesleğimizi icra ediyoruz. " dedi.

Hiçbir Babalar Günü'nü Kutlayamadık İl Emniyet Müdürlüğünün acil çağrı merkezinde görev yapan polis memuru Zuhal Budak da babası Abdullah Budak'ın 1980 yılında Uşak'taki bir çatışmada şehit olduğunu belirterek, babasını henüz 2, 5 yaşındayken kaybettiğini söyledi.

Bir çocuk annesi Budak, annesinin de desteğiyle polis olmaya karar verdiğini, kardeşinin de baba mesleğini sürdürdüğünü dile getirdi.

Babalar Günü'nü daha buruk geçirdiklerini ifade eden Budak, "Hiçbir Babalar Günü'nü kutlayamadık, bir eksiklik var. Hiçbir zaman babayla olamadık. Babalar Günü bizim için buruk geçiyor. Hem anneler hem de geride kalan çocuklar için çok zor. Babalar Günü'nde en azından mesai arkadaşlarımızın gününü kutluyoruz. Bu da bir teselli. Onlar da bizim meslektaşımız, yarı babamız sayılır. Bu günleri böyle geçiriyoruz. " ifadelerini kullandı.

Babalarımızın Bıraktığı Yerden Biz Devam Edeceğiz Evli ve 2 çocuk annesi polis memuru Çiğdem Altuntaş da Tunceli'de polis olarak görev yapan babası Remzi Yemez'in 1993'te PKK'lı teröristlerce kaçırılarak şehit edildiğini söyledi.

Şehadet haberiyle henüz çocuk yaşlarda tanıştığını aktaran Altuntaş, "Babam, başkomiseriyle kaçırılmıştı. Sonrasında haberi geldi. Bunun tarifi yok, anlatılmaz. 13 yaşındasınız, şehit olduğunu öğreniyorsunuz. Olayın öncesinde polis olmak istiyordum, babamın şehit olması da daha fazla etkiledi. " dedi.

Altuntaş, Babalar Günü'nün kendisini hüzünlendirdiğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Keşke babamla bir fotoğraf karem olsaydı, hiç yok. O yüzden Babalar Günü bir şey ifade etmiyor. Benim babam terör şehidi. Bizler bitmeyeceğiz, daha çok büyüyeceğiz. Devletimize, ülkemize hizmet edeceğiz. Babalarımızın bıraktığı yerden biz devam edeceğiz. Çocuklarım olana kadar her gün üzüldüm, her dakika aklımdaydı. Çocuklarım doğduktan sonra unutmadım ancak o acıyla yaşamayı öğrendim. Babalar Günü'nde çocuklarım babalarının gününü kutluyor. Onları o şekilde görünce acım biraz daha hafifliyor. Babam yaşasaydı benimle gurur duyardı. Oradan görüyorsa da duyuyordur bunları. Bizler var oldukça hiçbir çocuk babasından ayrı kalmasın diye tüm Emniyet Teşkilatı olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Hiçbir çocuğun bizim çektiğimiz acıları yaşamaması için çalışıyoruz. Biz oldukça da tüm çocuklar mutlu olacaktır diye düşünüyorum. "

Şehit Babalarından Görev Bayrağını Devralan Kızları, Babalar Günü'nü Buruk ve Gururlu Geçiriyor

Muhittin Kılıç, Babalar Günü, Polis, Şehit, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Şehit Babalarından Görev Bayrağını Devralan Kızları, Babalar Günü'nü Buruk ve Gururlu Geçiriyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Eski günlere bir adım daha! Kabine toplanıyor, masada herkesi ilgilendiren 6 madde var 12:34 Eski günlere bir adım daha! Kabine toplanıyor, masada herkesi ilgilendiren 6 madde var 12:13 "Eşlerini aldattın mı?" sorusuna Erbil'den ilginç cevap: Yaptıysam prostat olayım Otomobil fiyatına satılan tonluk kurbanlıklar görücüye çıktı! 6 kişi ahırdan çıkaramadı 12:11 Otomobil fiyatına satılan tonluk kurbanlıklar görücüye çıktı! 6 kişi ahırdan çıkaramadı
Biden, Katolik piskoposları kızdırdı! Kürtaj yasasına verdiği destekten dolayı aforoz edilebilir 12:08 Biden, Katolik piskoposları kızdırdı! Kürtaj yasasına verdiği destekten dolayı aforoz edilebilir Galatasaray'da 5'inci Fatih Terim dönemi! Florya'ya ayak basan tecrübeli teknik adam alkışlarla karşılandı 11:30 Galatasaray'da 5'inci Fatih Terim dönemi! Florya'ya ayak basan tecrübeli teknik adam alkışlarla karşılandı Ankaway ile yüzlerce kişiyi dolandırdılar! Enişte-kayınço vurgunu 11:21 Ankaway ile yüzlerce kişiyi dolandırdılar! Enişte-kayınço vurgunu
Son Dakika! Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılmasına yönelik iddianameyi resmen kabul etti 11:10 Son Dakika! Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılmasına yönelik iddianameyi resmen kabul etti Şanlıurfa'da acı içinde havlayan köpeği 7'nci kattan aşağı attılar 10:40 Şanlıurfa'da acı içinde havlayan köpeği 7'nci kattan aşağı attılar

Son Dakika Haberleri
12:12 Altın haftaya yükselişle başladı! Gram fiyatı 503 liradan işlem görüyor
12:11 Yeni Başkan Burak Elmas'tan Ali Koç'a ilk taş: G.Saray hakkında yanlış konuşuyor
12:11 Erdoğan için bestelenen "Koca Yürekli Adam" şarkısı 2023 seçimlerinde kullanılabilir
12:10 Otomobil fiyatına satılan tonluk kurbanlıklar görücüye çıktı! 6 kişi ahırdan çıkaramadı
12:08 Uçuruma yuvarlanan aracında 16 saat boyunca kurtarılmayı bekledi
12:07 Meteoroloji'den İstanbul uyarısı! Kuvvetli yağış cuma gününe kadar devam edecek
12:07 Görüntüleri Prof. Dr. Mustafa Sarı yayınladı: Marmara'yı kaplayan müsilaj Ege'ye doğru ilerliyor
12:06 Aziz Yıldırım perşembe günü Çırağan Sarayı'nda basın toplantısı yapacak
11:29 Galatasaray'da 5'inci Fatih Terim dönemi! Florya'ya ayak basan tecrübeli teknik adam alkışlarla karşılandı
11:20 Ankaway ile yüzlerce kişiyi dolandırdılar! Enişte-kayınço vurgunu
Sezgin Baran Korkmaz'la aynı karede yer alan Yargıtay Üyesi Savaş Nemli'den ilk açıklama: Haberim yoktu Sezgin Baran Korkmaz'la aynı karede yer alan Yargıtay Üyesi Savaş Nemli'den ilk açıklama: Haberim yoktu         
13:03
Annesini ziyarete giden Bade İşçil, gördüğü çöp manzarası sonrası İmamoğlu'na sitem etti Annesini ziyarete giden Bade İşçil, gördüğü çöp manzarası sonrası İmamoğlu'na sitem etti         
12:29
Yeni Başkan Burak Elmas'tan Ali Koç'a ilk taş: G.Saray hakkında yanlış konuşuyor Yeni Başkan Burak Elmas'tan Ali Koç'a ilk taş: G.Saray hakkında yanlış konuşuyor         
12:12
Erdoğan için bestelenen Erdoğan için bestelenen "Koca Yürekli Adam" şarkısı 2023 seçimlerinde kullanılabilir         
12:11
Aşk cinayeti kurbanı, kaza yaptığı için öldü sanılmıştı aslında vurulduğu ortaya çıktı Aşk cinayeti kurbanı, kaza yaptığı için öldü sanılmıştı aslında vurulduğu ortaya çıktı         
11:39
ABD Donanması, savaş gemisi patlayıcı tatbikatı yaparken 3.9 büyüklüğünde deprem yarattı ABD Donanması, savaş gemisi patlayıcı tatbikatı yaparken 3.9 büyüklüğünde deprem yarattı         
11:22
A Milli Takım otobüsünde cama 'Fenerbahçe düşmanı Şenol Güneş' kağıdı yapıştırıldı A Milli Takım otobüsünde cama 'Fenerbahçe düşmanı Şenol Güneş' kağıdı yapıştırıldı         
11:12
Beşiktaş Yönetimi, Sergen Yalçın'a 35 milyon TL teklif etti Beşiktaş Yönetimi, Sergen Yalçın'a 35 milyon TL teklif etti         
10:44
CHP'li vekilden olay olan iddia: Tarım Kredi Genel Müdürü 11, yardımcısı 5 maaş alıyor CHP'li vekilden olay olan iddia: Tarım Kredi Genel Müdürü 11, yardımcısı 5 maaş alıyor         
10:33
İngiliz basını, Milli Takım'ın EURO 2020 performansını ti'ye aldı İngiliz basını, Milli Takım'ın EURO 2020 performansını ti'ye aldı         
10:22
Ortak oldular! Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ kendi şaraplarını üretecek Ortak oldular! Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ kendi şaraplarını üretecek         
09:56
İmamken görüp merak saldı! Boş dairede beslediği böceklerden aylık 7 bin TL gelir bekliyor İmamken görüp merak saldı! Boş dairede beslediği böceklerden aylık 7 bin TL gelir bekliyor         
09:53
Milli Takım'da iki futbolcu birbirine girdi Milli Takım'da iki futbolcu birbirine girdi         
09:50
Esenyurt Polis Merkezi'nde yaşanan şüpheli ölümde, güvenlik amiri Birol Yıldırım'ın son görüntüleri ortaya çıktı Esenyurt Polis Merkezi'nde yaşanan şüpheli ölümde, güvenlik amiri Birol Yıldırım'ın son görüntüleri ortaya çıktı         
09:48
Merih Demiral, TRT spikeri Ersin Düzen'e tepki gösterdi: Kötü günde de gelir konuşurum Merih Demiral, TRT spikeri Ersin Düzen'e tepki gösterdi: Kötü günde de gelir konuşurum         
08:08
Hande Ataizi, 21 yaş küçük sevgilisiyle havuzdaki eğlenceli anlarını paylaştı Hande Ataizi, 21 yaş küçük sevgilisiyle havuzdaki eğlenceli anlarını paylaştı         
07:53
Avrupa basını, iç çamaşırı giymeyen spor sunucusuna sansür uyguladı Avrupa basını, iç çamaşırı giymeyen spor sunucusuna sansür uyguladı         
17:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2021 13:17:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehit Babalarından Görev Bayrağını Devralan Kızları, Babalar Günü'nü Buruk ve Gururlu Geçiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement