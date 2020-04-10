Şehit babası 3 maaşını kampanyaya bağışladı - Son Dakika

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yaşayan şehit babası Ali Ay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 şehit aylığını bağışlayarak örnek bir davranışa imza attı.

1996 yılında Hakkari'de teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen oğlu Bayram Ay'ı bu vatana verdiğini söyleyen şehit babası Ali Ay, 3 aylık şehitlik maaşını bu kampanyaya bağışlayarak destek olmak istediğini söyledi.

İHA muhabirine özel bir açıklama yapan 79 yaşındaki şehit babası Ali Ay, "Bu kampanyaya bende katılmak istedim. 3 aylık maaşımı bağışlıyorum. Oğlum Bayram Ay 1996 yılında Hakkari'de şehit düştü. Cumhurbaşkanımızın başlattığı bu kampanyaya katılıyorum. Bende 3 maaşımı devletime bağışlıyorum. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Daha önce evladımı bu vatana verdim gururluyum, şimdide 3 maaşımı veriyorum. Herkesi bu kampanyaya katılmaya davet ediyorum. Mutluyum, vatan sağ olsun, ne mutlu Türküm diyene" diye konuştu.

(Hakan Demir/İHA)