Şehit babası, 3 teröristi etkisiz hale getiren asker ve polis için kurban kesti - Son Dakika

Şehit babası, 3 teröristi etkisiz hale getiren asker ve polis için kurban kesti

ERZURUM'un Şenkaya ilçesinin Yaymeşe köyünde yaşayan 15 Temmuz şehidi Oğuzhan Yaşar'ın babası Ahmet Yaşar, ilçe kırsalında gri listede aranan teröristi etkisiz hale getiren, 2 teröristi de sağ olarak teslim alan askerler için kurban kesti.

ERZURUM'un Şenkaya ilçesinin Yaymeşe köyünde yaşayan 15 Temmuz şehidi Oğuzhan Yaşar'ın babası Ahmet Yaşar, ilçe kırsalında gri listede aranan teröristi etkisiz hale getiren, 2 teröristi de sağ olarak teslim alan askerler için kurban kesti. Ahmet Yaşar, "İlçemizde PKK'lı teröristlere yönelik başarılı büyük operasyon düzenlenmiştir. Allah askerimizin ve polisimizin ayağına taş değdirmesin. Ben de bir şehit babası olarak köy halkı ile birlikte karakola kurban kesmeye geldim. Allah kabul etsin" dedi.

İç güvenlik operasyonları kapsamında Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, Şenkaya ilçesi kırsalında 12 Temmuz sabahı yaptığı operasyonlarda gri listede 500 bin TL ödülle aranan Hejar kod adlı Halis Eroğlu'nu etkisiz hale getirdi. Teröristle birlikte 1 adet AK-47 kalaşnikof, 1 adet tabanca 2 adet el bombası ele geçiren jandarma, kaçan iki teröristin yakalaması için bölgede operasyonlarını devam ettirdi. Jandarma tarafından 13 Temmuz günü kırsal alanda sıkıştırılan Deniz kod Ender Yalçın ve Sipan kod adlı Adem Çallar da saklandıkları sığınak içerisinde kıskıvrak yakalandı. Teröristlerle birlikte, çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi. Sağ olarak yakalanan teröristlerden Sipan kod adlı Adem Çallar'ın da gri listede aranan terörist olduğu belirlendi. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı timlerin başarıyla gerçekleştirdiği operasyonun bilgisini alan Şenkaya'nın Akşar Mahallesi sakinleri, operasyondan dönen askeri davul-zurna ile karşıladı.

Son Dakika: Beşiktaş ile İspanyol stoper Victor Ruiz'in yolları ayrıldı
Atatürk'ün Çanakkale Savaşı için sözleri, Halisdemir'le 15 Temmuz'da gerçek oldu
Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha
ASKERİMİZLE GURUR DUYUYORUZ

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz'daki başarısız darbe girişimi sırasında Ankara Beştepe'deki bombalı saldırıda başından yaralanan ve 19 gün sonra yaşamını yitiren Oğuzhan Yaşar'ın (23), babası Ahmet Yaşar, mahalle muhtarı Taşkın Yaşar ve köylülerle birlikte,  Akşar Jandarma Karakoluna giderek askerlerle birlikte kurban kesti. Kendisinin bir şehit babası olduğunu vurgulayan Yaşar, "Şenkaya ilçesinin kırsalında teröre yönelik düzenlenen başarılı operasyon sonrası asker ve polislerimizle bir kez daha gurur duyduk. Ben de bir şehit babası olarak diyorum ki, bu vatan için ben ve ailem de canını vermeye hazır. Allah askerimizin, polisimizin ayağına taş değdirmesin. Bizler her zaman onların yanında olacağız. Yaymeşe köyü olarak karakola kurban kesmeye geldik. Allah kabul etsin" diye konuştu.


Şenkaya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 09:33 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şehit babası, 3 teröristi etkisiz hale getiren asker ve polis için kurban kesti - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

15:25 Son Dakika: Beşiktaş ile İspanyol stoper Victor Ruiz'in yolları ayrıldı 15:19 Atatürk'ün Çanakkale Savaşı için sözleri, Halisdemir'le 15 Temmuz'da gerçek oldu 15:08 TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı 14:52 Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha 14:50 Sosyal medya düzenlemesi hakkında konuşan Beren Saat: Birtakım denetlemeler olabilir 14:06 Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti 13:41 Cumhurbaşkanlığından 4 yıl sonra gelen 15 Temmuz görüntüleri: İlk defa izleyeceksiniz 13:33 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz mesajı 13:30 İnşaatı izlemek isteyenler için paravanda pencere açtılar 12:38 Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı 12:09 Survivor'ın finalinde emeği geçenlere teşekkür eden Acun, 30 yaş küçük sevgilisini unutmadı 10:58 100 Ermeni askerini öldüren Azerbaycan ordusu, şimdi de kritik mevkiyi yerle bir etti 10:42 Milli basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin Alaçatı'da görüntülendi 10:38 Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı 10:12 Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı
Son Dakika: Beşiktaş ile İspanyol stoper Victor Ruiz'in yolları ayrıldı
15:25
Atatürk'ün Çanakkale Savaşı için sözleri, Halisdemir'le 15 Temmuz'da gerçek oldu
15:19
TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı
15:08
Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha
14:52
Sosyal medya düzenlemesi hakkında konuşan Beren Saat: Birtakım denetlemeler olabilir
14:50
Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
14:06
Cumhurbaşkanlığından 4 yıl sonra gelen 15 Temmuz görüntüleri: İlk defa izleyeceksiniz
13:41
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz mesajı
13:33
İnşaatı izlemek isteyenler için paravanda pencere açtılar
13:30
Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı
12:38
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2020 15:53:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehit babası, 3 teröristi etkisiz hale getiren asker ve polis için kurban kesti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]