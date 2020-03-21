Şehit Babası: "Askere çağırsalar ben de giderim"

Suriye'nin İdlib kentinde terör unsurları ile yaşanan çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Ramazan Nayir'in babası Hüseyin Nayir, "Beni askere çağırsınlar ben bile giderim" dedi

SİVAS - Suriye'nin İdlib kentinde terör unsurları ile yaşanan çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Ramazan Nayir'in babası Hüseyin Nayir, "Beni askere çağırsınlar ben bile giderim" dedi.

Suriye'nin İdlib kentinde terör unsurları ile yaşanan çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Ramazan Nayir, geçtiğimiz gün memleketi Sivas'ta düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Şehit cenazesinde baba Hüseyin Nayir'in dik duruşu dikkat çekmişti. Şehit Uzman Onbaşı'nın Türk bayraklarıyla donatılan Alibaba Mahallesi'ndeki baba evi vatandaşlar tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştiren baba Nayir'in söyledikleri ise herkesi gururlandırdı. Baba Hüseyin Nayir, askere çağrılması durumunda askere gitmeye hazır olduğunu belirtti.

"Bin tane oğlum olsa binini de gönderirim"

Düşmanı sevindirmek istemediğini belirten Hüseyin Nayir, bin tane evladı olsa binini de askere göndermeye hazır olduğunu belirtip "Biz düşmanı sevindirmeyiz. Benim bin tane oğlum olsa binini de gönderirim. Bir tane daha yetişiyor. İnşallah buda büyür oraya gider. Dört tane kafiri gebertir, kurtarırız. Beni istesinler ben bile giderim. Bir tane daha yetişiyor. Koç gibi gidecek koç gibi gelecek. Rabbime kurban olayım. Torunum benim. İnşallah sonu daha iyi olur. Böyle insanlara taviz vermeyeceğiz. Çocuk yetiştirip bu vatan için göndereceğiz. Vatan sağ olsun" dedi.

"Cumhurbaşkanımızın canının sağlığını istiyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinden bahseden baba Nayir, "Cumhurbaşkanıma teşekkür ederim, rabbim razı olsun. Bana 'ne dileğin varsa dile dedi' ben Cumhurbaşkanımızın canının sağlığını istiyorum. Başka bir şey istemiyorum" dedi.