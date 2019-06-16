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Şehit babası 'Babalar Günü'nde öldü

1 saat önce

Iğdır'ın Pamuk Geçidi'nde 1992 yılında terör örgütünce şehit edilen Şehit Astsubay İlhan Hamlı'nın babası Ahmet Hamlı (81), Babalar Günü'nde hayatını kaybetti.

Şehit babası 'Babalar Günü'nde öldü, System.String[]
Iğdır'ın Pamuk Geçidi'nde 1992 yılında terör örgütünce şehit edilen Şehit Astsubay İlhan Hamlı'nın babası Ahmet Hamlı (81), Babalar Günü'nde hayatını kaybetti. Hamlı'nın cenazesi gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

Iğdır'ın Pamuk Geçidi'nde 18 Nisan 1992'de bölücü terör örgütünün yol kesme eyleminde sivil ve silahsız oldukları halde hunharca şehit edilen 4 astsubaydan birisi olan Samsunlu İstihkam Teknisyen Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı'nın babası Ahmet Hamlı, bir süredir böbrek hastasıydı ve sabaha karşı evinde hayatını kaybetti. Hamlı'nın cenazesi İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'ndeki evinden helallik alındıktan sonra Büyük Cami'ne getirildi. Burada ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Hamlı, gözyaşları içerisinde Asri Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze namazına, Hamlı'nın ailesi, yakınları ve dostları katıldı. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 06:25 Kaynak: İHA
Iğdır, Babalar Günü, Güncel
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