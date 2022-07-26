Şehit babası Civelek, Vali Kaldırım'ın ziyaretinde Kur'an-ı Kerim okudu - Son Dakika
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Şehit babası Civelek, Vali Kaldırım'ın ziyaretinde Kur'an-ı Kerim okudu

26.07.2022 09:22
Şehit babası Civelek, Vali Kaldırım'ın ziyaretinde Kur'an-ı Kerim okudu

Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek'in babası Hakkı Civelek, Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın ziyaretinde Kur'an-ı Kerim tilavet etti.

Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek'in babası Hakkı Civelek, Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın ziyaretinde Kur'an-ı Kerim tilavet etti.

Karasu ilçesi Gölköprü Mahallesi'nde ikamet eden aileyi ziyaret eden Vali Kaldırım, şehit babası Civelek'e Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı takdim etti.

Bayrağı ve Kur'an-ı Kerim'i öperek alnına koyan baba Civelek, Fatiha suresini okudu.

Civelek, daha sonra "Oğlum da dahil tüm şehitlere rahmet eyle, bizleri de onların şefaatine dahil eyle ya Rabbi." diye dua etti.

Vali Kaldırım da Allah'tan şehitlere karşı mahcup olmamayı temenni etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şehit babası Civelek, Vali Kaldırım'ın ziyaretinde Kur'an-ı Kerim okudu - Son Dakika

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