Şehit babası evine giderken hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit babası evine giderken hayatını kaybetti - Son Dakika

Şehit babası evine giderken hayatını kaybetti

6 saat önce

Zonguldak'ın Karaman beldesine bağlı Keller Köyündeki evine giderken aniden rahatsızlanarak hayatını kaybeden şehit babası toprağa son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit babası evine giderken hayatını kaybetti, System.String[]

Zonguldak'ın Karaman beldesine bağlı Keller Köyündeki evine giderken aniden rahatsızlanarak hayatını kaybeden şehit babası toprağa son yolculuğuna uğurlandı.


2005 yılında vatani görevini yaparken şehit olan Tuncay Tunca'nın babası Hilmi Tuncay, önceki gün hastaneden evine dönerken yolda hayatını kaybetti. Hilmi Tunca için Karaman Beldesi Keller Köyü'nde cenaze töreni düzenlendi.


Düzenlenen cenaze törenine, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, Alay Komutanı Albay Gönen Süslü, AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Çağlayan, Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mustafa Yorulmaz, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Kemal Gümrükçü, İl Müftüsü Rüstem Can ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Hilmi Tunca, oğlu Tuncay Tunca'nın mezarının yanına defnedildi. - ZONGULDAK

Zonguldak, Karaman, Tunca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 03:38 Kaynak: İHA
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