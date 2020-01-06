Şehit babası, Fethi Sekin için İzmir Adliyesinde hayır için pilav dağıttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit babası, Fethi Sekin için İzmir Adliyesinde hayır için pilav dağıttı - Son Dakika

Şehit babası, Fethi Sekin için İzmir Adliyesinde hayır için pilav dağıttı

6 saat önce

Van'ın Bahçesaray ilçesinde 1995'te terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Cihan Öden'in babası Cemal Öden, 3 yıl önce terör örgütü PKK'nın düzenlediği saldırıda cesaretiyle teröristleri püskürterek faciayı önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin ve şehitler hayrına, İzmir Adliyesinde...

Şehit babası, Fethi Sekin için İzmir Adliyesinde hayır için pilav dağıttı, System.String[]

Van'ın Bahçesaray ilçesinde 1995'te terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Cihan Öden'in babası Cemal Öden, 3 yıl önce terör örgütü PKK'nın düzenlediği saldırıda cesaretiyle teröristleri püskürterek faciayı önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin ve şehitler hayrına, İzmir Adliyesinde pilav dağıttı.

Şehit polis memuru Fethi Sekin ve adliye personeli Musa Can için İzmir Adliyesi'nde düzenlenen törenin ardından, adliyenin C Kapısı önüne getirilen minibüsten, burada bulunanlara pilav ikram edildi.

Minibüsün üzerinde yer alan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Mareşal Fevzi Çakmak, şehitler Cihan Öden, Fethi Sekin ve Ömer Halis Demir'in fotoğrafları ile "Atasını bilmeyen geleceğini bilemez" ifadesinin yazılı olduğu pankart dikkati çekti.

Pilavcılık yaptığı için "Pilavcı Dayı" olarak tanınan Cemal Öden, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sekin'in kahramanlığının kendisini çok etkilediğini belirtti.

Cemal Öden, birlik beraberliğin önemine değinirken Türkiye'nin asla bölünmeyeceğini vurguladı.

Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Ali Sivri de Cemal Öden ile bir süre sohbet etti. Korgeneral Sivri'ye de pilav ikram edildi.

Öte yandan İzmir Adliyesinde düzenlenen törenin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı da lokma hayrında bulundu.

Fethi Sekin, İzmir, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 12:48 Kaynak: AA
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