Şehit babası için kütüphane oluşturdu

Van'da 3 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan mahalle bekçisi Ferhat Arslan'ın öğretmen kızı babasının adına kütüphane oluşturdu.

İpekyolu ilçesinde, 10 Mayıs 2016'da terör örgütü PKK'ın yola döşediği patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Ferhat Arslan'ın, Tuşba ilçesindeki İskele Ortaokulunda görev yapan öğretmen kızı Kübra Nur Yıldırım, hazırladığı "Şehit Kütüphaneleri" projesi kapsamında, babasının adının verildiği kütüphane kurdu.

Kütüphane, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, emniyet müdür yardımcıları ve kurum amirlerinin yanı sıra şehidin annesi Esma, eşi Emine, çocukları Esra, Zeynep ve Nurullah'ın katıldığı törenle hizmete açıldı.



İl Emniyet Müdürü Ekici, törende yaptığı konuşmada, şehit kızı Yıldırım'ı yürüttüğü bu anlamlı çalışmadan dolayı tebrik etti.

Konuşmasında vatanı, bayrağı uğruna şehit düşmüş tüm güvenlik güçlerine rahmet dileyen Ekici, şöyle dedi:

"2016 yılında şehit olan Ferhat Arslan, vatandaşın huzurunu güvenliğini sağlamak adına gece gündüz hizmet veren bomba uzmanı arkadaşımızdı. Kalleş bir tuzaklama neticesinde şehit oldu. Şehidimizin ismini yaşatmak adına şehidimizin kızı aynı zamanda bu okulda öğretmen olan Kübra hocamızın da başlatmış olduğu projeyle emniyet ve diğer kurumlarımızın katkısıyla böyle güzel bir kütüphane oluşturmuş olduk. Şehit kızı Kübra Nur Yıldırım'ın vatanına milletine hizmet edecek gençler yetiştireceği için mutlu ve gururluyuz."

"Babam bize 'ceketimi satar yine de sizi okuturum' derdi"

Şehidin öğretmen kızı Kübra Nur Yıldırım da babasının adını taşıyan kütüphanenin kendisi için çok önemli olduğunu söyledi.

Yıldırım, şunları kaydetti:

"Babamın eğitim öğretime verdiği önem çok büyüktü; 'ceketimi satar yine de sizi okuturum' derdi. Biz de şimdi onun adına binlerce çocuğun faydalanabileceği bir kütüphane yapmış bulunuyoruz. Bunun sadece görünen yüzü benim. Ancak emniyet, sosyal hizmetler, milli eğitim, okul müdürleri bana çok çok destek oldular. Görünen yüz ben olabilirim ama arkamda kocaman bir ordu vardı. İnşallah farklı projelerle şehitlerimizin isimlerini yaşatmaya çalışacağız."

Konuşmaların ardından şehidin ailesiyle açılışını yaptığı kütüphaneyi gezen Ekici ve Tevke, Yıldırım'a teşekkür plaketi verdi.



Açılış kurdelesini kesen şehidin annesi Esma ve eşi Emine, kütüphanenin yeni eğitim ve öğretim yılında öğrencilere hayırlı uğurlu olmasını diledi.