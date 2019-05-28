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Şehit babası için okula kütüphane açtı

1 saat önce

Terörle mücadele ederken 27 yıl önce Iğdır'da şehit olan Jandarma Komando Er Hüseyin Suret'in, o gün 4,5 aylık olan kızı Seda Suret mezun olduğu lisede babasının hatırasını yaşatmak için kütüphane açtı.

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Terörle mücadele ederken 27 yıl önce Iğdır'da şehit olan Jandarma Komando Er Hüseyin Suret'in, o gün 4,5 aylık olan kızı Seda Suret mezun olduğu lisede babasının hatırasını yaşatmak için kütüphane açtı. Kütüphanenin açılışı protokol üyelerini biraraya getirdi.

Jandarma Komando Er Hüseyin Suret 28 Mayıs 1992 günü Iğdır'ın Gürgüre Karakolu bölgesinde PKK terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışma sonucunda şehit olmuştu. Hüseyin Suret şehit olduğunda henüz 4,5 aylık olan kızı Seda Suret Koçer babasının adını yaşatmak için mezun olduğu okula kütüphane açtı.

Ali Karasu Anadolu Lisesi'ndeki kütüphanenina açılışına Nilüfer Kaymakamı Avni Oral, İl Milli Eğitim Müdürü Sebahattin Dülger, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Erkut Öneş ve çok sayıda kitap gönüllüsü katıldı.

Şehit kızı Seda Suret Koçar, "Ben 4 buçuk aylıkken babamı kaybettim. Babamı hiç görmemişim. Aynı şekilde oda beni hiç görmemiş. Sosyal medyada Şehit Kütüphaneleri grubunu gördüm. Okullarda, askeri birliklerde şehitlerimizin adını yaşatmak için kütüphane açtıklarını öğrendim. Ben de Bursa'da bu konuyu araştırdım. ve daha önce burada böyle bir projenin yapılmadığını öğrendim. Ardından babam adına kütüphane açmaya karar verdim. Valilik onayı alarak mezun olduğum okulda bunu gerçekleştirmek istedim. Çünkü benim babam maddi imkansızlıklar sebebiyle ilkokuldan sonra eğitimine devam edememiş. Babam adına bir kütüphane açma hayaliyle bu yola adım attım. Şehit Kütüphaneleri'nin de desteğini alarak, 2700 adet kitap topladık. Kütüphanenin tadilat işlemlerini kendi imkanlarımız ve sponsor bularak yaptık" dedi.

Diğer şehit ailelerine de seslenen Seda Suret Koçar, "Şehitlerimizin adını yaşatmamız gerekiyor. Çünkü onlar unutulursa ölürler. Bu tarz projelerle onları yaşatmamız gerekiyor" şeklinde konuştu. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 05:27 Kaynak: İHA
Jandarma, Iğdır, Güncel
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