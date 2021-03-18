Şehit babası İlhan Kara: "Ülkem için şehit olmaya hazırım" - Son Dakika

Şehit babası İlhan Kara: "Ülkem için şehit olmaya hazırım"

18.03.2021 13:02
Şehit babası İlhan Kara:

Burdur Valiliği tarafından düzenlenen 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106'ıncı yıldönümü için şehitlikte tören düzenlendi.

Burdur Valiliği tarafından düzenlenen 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106'ıncı yıldönümü için şehitlikte tören düzenlendi. Şehitliğe gelerek Diyarbakır'da şehit olan oğlu Sıdkı Kara'ya karanfil bırakan ve dua eden baba İlhan Kara, ülkesi için gerekirse şehit olmaya hazır olduğunu söyledi.

Burdur'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106'ıncı yıldönümü olması dolayısıyla şehitlikte tören düzenlendi. Törende Burdur Valisi Ali Arslantaş, Garnizon Komutanı Piyade Albay Mehmet Fatih Ören, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, polisler ve şehit yakınları hazır bulundu.

Burdur Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı ve Muharip Gaziler Derneği'nin şehitlikte bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk bırakması ile başlayan tören İstiklal Marşı'nın okunması ve Tank Yüzbaşı Murat Evran'ın günün anlam ve önemini anlatan konuşması ile devam etti.

Tören sonrası Vali Ali Arslantaş şehitlik özel defterini imzaladı. Vali Arslantaş, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve Garnizon Komutanı, Şehit Aileleri ile birlikte şehit mezarlarını tek tek ziyaret ederek karanfil bıraktı ve dua okudular. Vali Arslantaş, karanfil bırakan bir şehit ailesi yakınına jest yaparak fotoğrafını çekti. Program Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua ile sona erdi.

"ÜLKEM İÇİN GEREKİRSE BEN DE ŞEHİTLİĞE HAZIRIM"

Şehitliğe gelerek Diyarbakır'da şehit olan oğlu Sıdkı Kara'ya karanfil bırakan ve dua eden baba İlhan Kara, ülkesi için gerekirse şehit olmaya hazır olduğunu söyledi. Baba İlhan Kara, "Onur duyuyoruz. Çok gurur duyuyoruz. Bir yanımız buruk olsa da vatan için olunca her şey değişiyor. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Ülkem için gerekirse ben de şehitliğe hazırım. Vatanımız her bir yerden çevrilmiş şu anda. Çanakkale Savaşı'ndan bir farkı yok. Kimin ne olduğu belirsiz. Ülkenin bir an önce buradan lanetlerden kurtulması için Allah yar ve yardımcımız olsun" diye konuştu.

(Cemal Turan Kaya/İHA)

Şehit babası İlhan Kara: Ülkem için şehit olmaya hazırım
Şehit babası İlhan Kara: Ülkem için şehit olmaya hazırım
Şehit babası İlhan Kara: Ülkem için şehit olmaya hazırım
Şehit babası İlhan Kara: Ülkem için şehit olmaya hazırım
Şehit babası İlhan Kara: Ülkem için şehit olmaya hazırım
Şehit babası İlhan Kara: Ülkem için şehit olmaya hazırım
Şehit babası İlhan Kara: Ülkem için şehit olmaya hazırım
Şehit babası İlhan Kara: Ülkem için şehit olmaya hazırım
Şehit babası İlhan Kara: Ülkem için şehit olmaya hazırım
Şehit babası İlhan Kara: Ülkem için şehit olmaya hazırım

Çanakkale, Burdur, Tören, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şehit babası İlhan Kara: 'Ülkem için şehit olmaya hazırım' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kuyumculuk yapabilmek için 500 gram altın teminatı şartı Bakan Pekcan'ın talimatıyla taslaktan çıkarıldı Son Dakika! MHP Lideri Devlet Bahçeli güven tazeledi: 1277 oyla yeniden Genel Başkan seçildi Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı Genelev patroniçesi Manukya'nın mirası kimin olacak? Mahkeme tek varisin evliliğini iptal etti Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor Türkiye yaşlanıyor! Son 5 yılda yaşlı nüfusumuz hızla arttı Edirnekapı Şehitliği'nde gazi yakını ile İmamoğlu atıştı: Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil Küresel kriz Türkiye'ye de sıçradı! Tofaş üretime 2 hafta ara veriyor
279 kiloydu, nefes alamıyordu! 129 kilo verdi, son halini gören gözlerine inanamıyor 279 kiloydu, nefes alamıyordu! 129 kilo verdi, son halini gören gözlerine inanamıyor         
13:47
Galatasaray, Galatasaray Adası için açtığı davayı kazandı Galatasaray, Galatasaray Adası için açtığı davayı kazandı         
13:26
Son Dakika! ABD Başkanı Biden'ın Son Dakika! ABD Başkanı Biden'ın "Putin'in bir katil olduğuna inanıyorum" sözlerine Rusya'dan yanıt: Yorum çok kötü, ilişkilerimizi gözden geçireceğiz         
13:14
HDP iddianamesinin detayları! Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da içlerinde olduğu yüzlerce kişiye siyaset yasağı isteniyor HDP iddianamesinin detayları! Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da içlerinde olduğu yüzlerce kişiye siyaset yasağı isteniyor         
12:39
Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı         
11:59
Son Dakika! ABD'nin HDP ve Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili açıklamasına Dışişleri'nden tepki Son Dakika! ABD'nin HDP ve Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili açıklamasına Dışişleri'nden tepki         
11:47
Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis'te sabahladı: Demokrasi için nöbetteyiz Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis'te sabahladı: Demokrasi için nöbetteyiz         
11:37
Ne diyeceği merak konusuydu! Kılıçdaroğlu, HDP'ye kapatma davasına karşı çıktı Ne diyeceği merak konusuydu! Kılıçdaroğlu, HDP'ye kapatma davasına karşı çıktı         
10:50
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 422 liradan işlem görüyor Yükselişe geçen altının gram fiyatı 422 liradan işlem görüyor         
10:25
İstanbul'da dehşete düşüren kaza! Lüks otomobiliyle iki kişiye çarpan sürücü olay yerinden böyle kaçtı İstanbul'da dehşete düşüren kaza! Lüks otomobiliyle iki kişiye çarpan sürücü olay yerinden böyle kaçtı         
10:24
Milyonda bir görülüyor! Yumurtadan tek kanatlı güvercin çıktı Milyonda bir görülüyor! Yumurtadan tek kanatlı güvercin çıktı         
10:19
Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı         
10:02
Koronavirüse yakalanan ünlü türkücü İsmail Hazar yoğun bakıma alındı Koronavirüse yakalanan ünlü türkücü İsmail Hazar yoğun bakıma alındı         
10:00
ABD'yi kana bulayan katil ABD'yi kana bulayan katil "cinsel ilişki bağımlısıyım" dedi! Topa dünyaca ünlü oyuncu da girdi         
09:32
Demet Akalın'ın Demet Akalın'ın "Kızım bile seyretmiyor, yazık" dediği Aleyna Tilki'den manidar yanıt         
08:09
Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti         
16:54
Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı         
16:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2021 13:59:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehit babası İlhan Kara: "Ülkem için şehit olmaya hazırım" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei