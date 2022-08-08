Şehit babası imam, yabancı diliyle gönül köprüsü kuruyor - Son Dakika
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Şehit babası imam, yabancı diliyle gönül köprüsü kuruyor

08.08.2022 14:03

Şehit babası imam, yabancı diliyle gönül köprüsü kuruyor Şehit babası imamın turistlerle kurduğu İngilizce diyalog dikkat çekiyor Cebine koyduğu küçük notlarla pek çok dilde konuşarak turistlerle iletişim kuruyor İzmir Selçuk'ta bulunan tarihi İsa Bey Camii'nin imamı İbrahim Taşdemir,...

Şehit babası imam, yabancı diliyle gönül köprüsü kuruyor

Şehit babası imamın turistlerle kurduğu İngilizce diyalog dikkat çekiyor

Cebine koyduğu küçük notlarla pek çok dilde konuşarak turistlerle iletişim kuruyor

İZMİR - İzmir Selçuk'ta bulunan tarihi İsa Bey Camii'nin imamı İbrahim Taşdemir, turistlerle kurduğu İngilizce diyalog ile dikkat çekiyor. Aynı zamanda şehit özel hareket polisi Ahmet Alp Taşdemir'in babası olan Taşdemir, İngilizce dışında pek çok dilde yazılan küçük notları cebinde taşıyarak farklı milletlerden turistlere İslam dinini ve kültürünü tanıtıyor.

İzmir'in Selçuk ilçesindeki tarihi İsa Bey Camii'nin imamı İbrahim Taşdemir, camiyi ziyaret eden turistlerle İngilizce konuşurken çekilen görüntüsü ile sosyal medyada dikkat çekti. 7 yıldır aynı camide görev yapan İbrahim Taşdemir, akıcı İngilizcesiyle turistlere hem camiyi hem de İslam dini ve kültürünü anlatıyor. Taşdemir, dünyanın pek çok bölgesinden turistin camiyi ziyaret etmesi nedeniyle farklı dillerde yazılı küçük notları da cebinde taşıyor, farklı dillerde de turistlerle diyalog kurabiliyor. Diyarbakır'da bölücü terör örgütüne yönelik 2017'de düzenlenen operasyonda şehit olan özel harekat polisi Ahmet Alp Taşdemir'in babası olan İbrahim Taşdemir, "Oğlumuzun şehadeti, bizim için Rabbimizin lütfu olan büyük bir şeref" diyor.

"Amacım gönül köprüsü kurmak"

Selçuk ilçesinin yoğun olarak turist alan bir bölge olduğunu vurgulayan Taşdemir, "Bu turist hareketinden camimiz de nasibini alıyor. Turistlerin rehberleri cami hakkında turistlere bilgi veriyor ama biz de hem kültürümüzü hem de dinimizi onlara tanıtmaya çalışıyoruz. Kültürümüzü ve dinimizi tanıtırken dil çok önemli. Biz Kur'an-ı Kerim tanıtımlarında turistlere İngilizce anlatmaya çalışıyoruz. Bunun yanında dünyanın pek çok yerinden turist buraya gelebiliyor. Romanya'dan, İspanya'dan, hatta Madagaskar Adası'ndan, Malta Adası'ndan bile turist geliyor. Ben de cebime küçük notlar koyarak onların dilinde birkaç cümle kuruyorum. Bunu yaptığım zaman onların bize karşı muhabbet duyduğunu fark ettim. Bu yüzden farklı dillerde de 'Hoş geldiniz', 'Lütfen başınızı örtünüz', 'Halılara ayakkabı ile basmayınız' gibi bana lazım olacak kadar konuşabiliyorum. Bir gönül köprüsü kurmaya çalışıyoruz. Turistlere kolonya, şeker ikram ediyoruz. Hayırsever arkadaşlarımın getirdiği soğuk suları turistlere veriyorum. Bana 'Bedava mı?' diye soruyorlar. Bedava olduğunu söyleyince şaşırıyorlar. Camide bedava su, kolonya, şeker verilmesi onları mutlu ediyor. Tatillerinde onlara unutmayacaklarını bir anı yaşatmak, o anının içinde de Kur'an olsun, cami olsun, bir din adamı olsun istiyoruz. Bütün dilleri öğrenmeye yaşım müsait değilim ama amacım gönül köprüsü kurmak" dedi.

"Rabbimizin lütfu olarak karşıladık"

Ofisinde şehit oğlunun fotoğrafları asılı olan Taşdemir, "Oğlumuzun şehadeti, bizim için Rabbimizin lütfu olan büyük bir şeref. Oğlumuz bu vatan için, milletimiz için, İslam için Haçlı zihniyetiyle, Siyonist zihniyetle mücadele ederken şehit oldu. Hamdolsun, evladımızın şehadetini Rabbimizin lütfu olarak karşıladık. Rabbimize şükürler olsun. Camideki ofisimde onun hatırasını yaşatmaya çalışıyorum. Burada her gün onunla beraberiz. İnşallah Rabbimizden cennette de bizi beraber etmesini niyaz ederiz" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

İbrahim Taşdemir, İzmir, Genel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Şehit babası imam, yabancı diliyle gönül köprüsü kuruyor - Son Dakika

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