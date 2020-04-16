Şehit babası, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağış yaptı - Son Dakika

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde oturan, şehit babası Hasan Öner (87), koronavirüs salgını ile micadeleye destek vermek için başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 2 bin TL bağış yaparak destek oldu.

Şırnak'ta 1994 yılında teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Piyade Komando Çavuş Fatih Öner'in babası Hasan Öner, kampanyaya destek vermek istediğini fakat 65 yaşından büyük olduğu için sokağa çıkamadığını söyleyerek Düziçi Kaymakamlığından yardım istedi. Bunun üzerine Kaymakam Mutlu Almalı, Vefa Sosyal Destek Grubu personeli, Hasan Öner'i evinde ziyaret etti. Hasan Öner, kampanyaya destek için biriktirdiği 2 bin TL'yi görevlilere verdi.Görevlilerde parayı bankaya yatırarak dekontu şehit babasına teslim etti.