Şehit babası: "Oğlum 'şehit olmaya gidiyorum' diyerek gitti" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit babası: 'Oğlum 'şehit olmaya gidiyorum' diyerek gitti' - Son Dakika

Şehit babası: "Oğlum 'şehit olmaya gidiyorum' diyerek gitti"

7 saat önce

Mersinli şehit Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Tüzel'in babası Şuayip Tüzel, oğlunun son görüşmelerinde "Ben şehit olmaya gidiyorum" diyerek yanlarından ayrıldığını söyledi.

Şehit babası:

Mersinli şehit Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Tüzel'in babası Şuayip Tüzel, oğlunun son görüşmelerinde "Ben şehit olmaya gidiyorum" diyerek yanlarından ayrıldığını söyledi.


Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Tüzel'in Mersin'in Erdemli ilçesindeki ailesine acı haber verildi.


Alibeyli Mahallesi'nde yaşayan aileye acı haber, Erdemli Kaymakamı Avni Kula ile beraberindeki heyet tarafından verildi. Baba Şuayip Tüzel, "Telefonla evvelki gün görüştüm. 'Oğlum nasıl durum' dedim, 'baba çevremizi devamlı bombalıyorlar, 1,5 - 2 kilometre kenarları bombalıyorlar devamlı' dedi. Geçen izinden dönerken de 'baba ben gidiyorum, şehit olacağım' dedi bana" şeklinde konuştu.


Şehit annesi Gülten Tüzel de oğluyla yüz yüze en son 3 Şubat'ta görüştüğünü belirtti.


Şehit evine Türk bayrağı asılırken, Kur'an-ı Kerim okunup tüm şehitler için dualar ediliyor. - MERSİN

Mersinli, Mersin, Piyade, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Esed rejimine ait helikopterin düşürülme anı kameralar tarafından kaydedildi
Bakan Hulusi Akar'ın komutanlara vurun emrini verdiği anların görüntüleri yayınlandı Osmaniyeli şehidin 16 yaşındayken paylaşımı yürek burktu Esed rejimine ait tankın SİHA ile vurulma anının görüntüler ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
19:42 İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
19:42 İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!
17:15 Yılmaz Morgül, konserlerini iptal edip, şehit ailesini ziyaret etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 20:07:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehit babası: "Oğlum 'şehit olmaya gidiyorum' diyerek gitti" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]