Şehit babası: "Oğlum 'şehit olmaya gidiyorum' diyerek gitti" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit babası: 'Oğlum 'şehit olmaya gidiyorum' diyerek gitti' - Son Dakika

Şehit babası: "Oğlum 'şehit olmaya gidiyorum' diyerek gitti"

16 dakika önce

Mersinli şehit Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Tüzel'in babası Şuayip Tüzel, oğlunun son görüşmelerinde "Ben şehit olmaya gidiyorum" diyerek yanlarından ayrıldığını söyledi.

Şehit babası:

Mersinli şehit Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Tüzel'in babası Şuayip Tüzel, oğlunun son görüşmelerinde "Ben şehit olmaya gidiyorum" diyerek yanlarından ayrıldığını söyledi.

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Tüzel'in Mersin'in Erdemli ilçesindeki ailesine acı haber verildi.

Alibeyli Mahallesi'nde yaşayan aileye acı haber, Erdemli Kaymakamı Avni Kula ile beraberindeki heyet tarafından verildi. Baba Şuayip Tüzel, "Telefonla evvelki gün görüştüm. 'Oğlum nasıl durum' dedim, 'baba çevremizi devamlı bombalıyorlar, 1,5 - 2 kilometre kenarları bombalıyorlar devamlı' dedi. Geçen izinden dönerken de 'baba ben gidiyorum, şehit olacağım' dedi bana" şeklinde konuştu.

Şehit annesi Gülten Tüzel de oğluyla yüz yüze en son 3 Şubat'ta görüştüğünü belirtti.

Şehit evine Türk bayrağı asılırken, Kur'an-ı Kerim okunup tüm şehitler için dualar ediliyor.

(Hüseyin Yıldız/İHA)

Mersinli, Piyade, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:05 Kaynak: İHA
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