Şehit Babası, Oğlunun Adının Köprüye Verilmesini İstedi

HAKKARİ'de 2016 yılında PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Yavuz Mete'nin (26) Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan ailesi, oğullarının isminin Mesudiye Köprüsü'ne verilmesini istedi.

HAKKARİ'de 2016 yılında PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Yavuz Mete'nin (26) Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan ailesi, oğullarının isminin Mesudiye Köprüsü'ne verilmesini istedi.



Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 3 yıl önce yol güvenliğini sağlayan güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 5 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı. Hastanede tedaviye alınan askerlerden İnegöllü Uzman Çavuş Yavuz Mete de 4 günlük yaşam savaşını kaybetti.



Aradan geçen 3 yıl boyunca her Cuma günü Garnizon Şehitliği'nde oğullarının kabrini ziyaret eden şehidin annesi Dugül ile babası Dursun Mete, oğulları için dua ediyor ve mezarına su döküyor.



Mezar taşında bulunan oğlunun fotoğrafına dokunarak gözyaşı döken Durgül Mete, "Bu vatan ve bayrak için şehit oldu. Allah herkese hayırlı evlat versin. Tek evladımdı. Allah mekanını cennet etsin. Allah yerinde dinlendirsin" diye dua etti.



Üniversite sınavını kazanamayınca oğlunun kendilerinin talebiyle askere gittiğini anlatan baba Dursun Mete ise, "İstanbul'da askerliğini yaptığı sırada izne geldi. Bana, 'Baba ben uzman çavuş olacağım' dedi. Tek evladımdı, 'Başka işin yok mu? Bir evlatsın' dedim. O da 'Kaderde ne varsa ben razıyım' dedi. Kendi isteğiyle uzman çavuş oldu. Ben askerlik yapmadım, oğlum bana 'Ben senin yerine de askerlik yapıyorum' dedi. 15 Temmuz'dan sonra göreve çıkmaya başlamış ama bize söylememiş. Telefon görüşmesinde bunu söylerken, 'Şehitlik herkese nasip olmaz. Vatanım ve bayrağım için gerekirse ölürüm' dedi. Öyle bir evlatla gurur duyuyorum. Acımız büyük. Bu acıyı yaşayan bilir" ifadelerini kullandı.



Dursun Mete, Mesudiye Köprüsü'ne oğlunun isminin verilmesini istedi. - Bursa

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