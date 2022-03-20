Son dakika haber... AFYONKARAHİSAR - Şehit babası oğlunun ismini taşıyan okulda gururla çalışıyor - Son Dakika
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Son dakika haber... AFYONKARAHİSAR - Şehit babası oğlunun ismini taşıyan okulda gururla çalışıyor

20.03.2022 11:02

Bir son dakika haberine göre Bitlis'in Tatvan ilçesinde geçen yıl helikopter kazasında şehit olan Helikopter Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek'in babası, oğlunun adını taşıyan okulda gururla görev yapıyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde geçen yıl helikopter kazasında şehit olan Helikopter Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek'in babası, oğlunun adını taşıyan okulda gururla görev yapıyor.

Tatvan'da 4 Mart 2021'de meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 11 asker arasında bulunan Şükrü Karadirek'in Afyonkarahisar'da yaşayan ailesi, Hava Şehitliği'ndeki evlatlarının mezarını her gün ziyaret ediyor.

Dua eden İbrahim ve Şerife Karadirek çifti, oğullarının hatıralarıyla yaşıyor.

Şehidin kıyafetlerini, askeri üniformalarını ve çok sayıda eşyasını evlerinin odalarında muhafaza eden aileyi, geçen yıl eylül ayında İbrahim Karadirek'in memur olarak çalıştığı okula oğullarının adının verilmesi gururlandırdı. Okulda, şehidin fotoğraflarının ve üniformasının yer aldığı bir de köşe oluşturuldu.

"Kapımı açtığımda çocuğum tam karşımda, her zaman yanımda"

Şehit Şükrü Karadirek Ortaokulu'nda 13 yıldır çalışan İbrahim Karadirek, AA muhabirine, memur olarak görev yaptığı okula çocuğunun isminin verilmesinin herkese nasip olmayacağını söyledi.

Üzüntüyü ve gururu bir arada yaşadıklarını anlatan Karadirek, "Oğlumun üniforması ve fotoğraflarının yer aldığı okuldaki şehit köşesinin karşında çalışma odam var. Kapımı açtığımda çocuğum tam karşımda, her zaman yanımda. Çalıştığım yerde isminin yaşatılıyor olması ve burada görev yapmak ayrı bir duygu." dedi.

Oğlunun hatıralarıyla gençlere vatan aşkı aşılamak istiyor

Karadirek, okuldaki "şehit köşesi"ni kendi imkanlarıyla yaptırdığını belirterek, şöyle konuştu:

"Çocuğumun hatıralarını yaşatmak istedim. Özellikle gençlere, ortaokulda okuyan öğrencilere önder olmasını istedim. Vatan, bayrak, millet sevgisini şehadetin önemini, daha güzel vurgulamak için kendim tasarladım, kendim dizayn ettim. Çocuğumun hatıralarını bırakmaya çalıştım. Emekli olana kadar buranın bakımını, temizliğini kendim üstlendim. Oğlum çok sevecen bir insandı. Dünya görüşü güzeldi. Annesi ve ben çocuğumuza çok düşkündük. En çok telefonlarını özlüyoruz, özellikle akşamları. Her akşam arardı. ya sesli ya görüntülü arardı. Bizi telefonsuz bırakmazdı. Bir de en çok bayram sabahları yokluğunu arıyoruz. Rabbim kimseye evlat acısı yaşatmasın, yokluğu kötü."

"Her gün mezarına gidiyoruz"

Anne Şerife Karadirek de oğlunun 1 yıl önce şehit olduğunu dile getirdi.

Evladının hep asker olmak istediğini vurgulayan Karadirek, "Bayrak onun için çok önemliydi. Havacılığı kazandığında çok sevinmişti. Evimizin bir odasına oğlumun eşyaları için özel dolap yaptırdık. Onunla yaşıyoruz. Bazen yeri geliyor onunla dertleşiyoruz. Her gün mezarına gidiyoruz. Hiç aksatmıyoruz. Oğlumun hatıralarıyla mutlu oluyoruz. Şehit olduğunda yanında olan bütün eşyalarını saklıyoruz." diye konuştu.

Şehidin eşi Elif Karadirek, acılarının büyük olduğunu belirterek, "Allah bütün askerleri korusun. Bizim yaşadığımız acıyı kimse yaşamasın. Çocuğu kaldı geride." ifadelerini kullandı.

Son dakika haber... AFYONKARAHİSAR - Şehit babası oğlunun ismini taşıyan okulda gururla çalışıyor
Son dakika haber... AFYONKARAHİSAR - Şehit babası oğlunun ismini taşıyan okulda gururla çalışıyor
Son dakika haber... AFYONKARAHİSAR - Şehit babası oğlunun ismini taşıyan okulda gururla çalışıyor

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Son dakika haber... AFYONKARAHİSAR - Şehit babası oğlunun ismini taşıyan okulda gururla çalışıyor - Son Dakika
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