Şehit babası oğlunun isminin verildiği okul bahçesine 70 fidan dikti - Son Dakika

Şehit babası oğlunun isminin verildiği okul bahçesine 70 fidan dikti

09.04.2021 09:57
Şehit babası oğlunun isminin verildiği okul bahçesine 70 fidan dikti, System.String[]

IĞDIR'da Abdullah Öner (82), PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan oğlunun ismi verilen okulun bahçesine 70 fidan dikti.

IĞDIR'da Abdullah Öner (82), PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan oğlunun ismi verilen okulun bahçesine 70 fidan dikti. Öğrenci ve öğretmenlerin de kendisine destek verdiği Öner, oğlunun canını verdiği topraklara fidan dikmekten mutlu olduğunu söyledi.

Merkeze bağlı Karakuyu köyünde yaşayan Öner ailesinin çocuklarından Mehmet Öner, 1993 yılında er olarak vatani görevini yaparken Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit oldu. Doğup büyüdüğü topraklarda son yolculuğuna uğurlanan şehit Öner'in ismi köydeki okula verildi. Şehit Mehmet Öner'in babası Abdullah Öner, oğlunun isminin yaşadığı okulun bahçesine fidan dikmek istediğini belirterek Iğdır Orman İşletme Müdürlüğü'nden yardım istedi. Öner'in talebini olumlu karşılayan Müdürlük, karaçam, selvi ve ıhlamurdan oluşan 70 fidanı okula teslim etti.

Iğdır Orman İşletme Müdürü Taner Tazegün ile öğrenci ve öğretmenlerle birlikte fidanları okul bahçesinde toprakla buluşturan şehit babası Abdullah Öner, "Cenabı Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Ben şehit babası olduğum için mutluyum. Oğlum vatanımız için, toprağımız için canını verdi. Cenabı Allah bunu her anaya her babaya nasip etmez. Bayrak için, vatan için oğlum şehit oldu, Allah birliğimizi bozmasın" dedi.Şehidin kardeşi Cezmi Öner ise, "Bugün buradaki etkinliği gerçekleştirdikleri için orman işletmemize ve okul idarecilerimize teşekkür ediyorum. Böyle bir etkinlikte bizi yalnız bırakmadılar. Ağabeyimin isminin verildiği okulda fidan ekimi için talepte bulunduk, sağ olsunlar bizi kırmadılar. Orman İşleteme Müdürlüğü'nce temin edilen 70 adet fidanı okulun bahçesinde öğrencilerle diktik. Bu babamı çok mutlu etti, bütün kardeşlerle buradayız, okulun isminin ağabeyimin ismi olması, bizlere ayrı bir gurur veriyor" diye konuştu.Iğdır Orman İşletme Müdürü Taner Tazegün, şehit isimlerinin taşıyan her okulun bahçesine 10 fidan dikilmesi için proje başlattıklarını belirterek, şunları söyledi: "Şehit ailesi tarafından Şehit Er Mehmet Öner İlkokulu bahçesinde fidan dikimi ile ilgili bir talep geldi. Ailenin bu talebeni burada öğrenciler ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştiriyoruz. Şehidin isminin yaşatıldığı eğitim kurumunda karaçam, selvi ve ıhlamur ağaç türlerinden oluşan 70 adet fidan dikerek ağaçlandırma çalışmamızı başlattık."

Öğrencilerden Eser Hun ise diktikleri fidanlara çok iyi bakacaklarını söyledi.


Şehit babası oğlunun isminin verildiği okul bahçesine 70 fidan dikti
Şehit babası oğlunun isminin verildiği okul bahçesine 70 fidan dikti
Şehit babası oğlunun isminin verildiği okul bahçesine 70 fidan dikti
Şehit babası oğlunun isminin verildiği okul bahçesine 70 fidan dikti
Şehit babası oğlunun isminin verildiği okul bahçesine 70 fidan dikti
Şehit babası oğlunun isminin verildiği okul bahçesine 70 fidan dikti
Şehit babası oğlunun isminin verildiği okul bahçesine 70 fidan dikti
Şehit babası oğlunun isminin verildiği okul bahçesine 70 fidan dikti

Iğdır, Şehit, Okul, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şehit babası oğlunun isminin verildiği okul bahçesine 70 fidan dikti - Son Dakika


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