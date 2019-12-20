Şehit Babası Safitürk'ten Lütfü Türkkan'ın paylaşımına yanıt - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit Babası Safitürk'ten Lütfü Türkkan'ın paylaşımına yanıt - Son Dakika

Şehit Babası Safitürk'ten Lütfü Türkkan'ın paylaşımına yanıt

6 saat önce

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sırasında sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşımı yapan İYİ Partili Grup Başkan Vekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a yanıt veren şehit babası Asım Safitürk, "O arkadaşa kızmıyorum fakat üzüldüm benim kanayan yarama sanki tuz, biber ekmiştir" dedi.

Şehit Babası Safitürk'ten Lütfü Türkkan'ın paylaşımına yanıt, System.String[]

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sırasında sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşımı yapan İYİ Partili Grup Başkan Vekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a yanıt veren şehit babası Asım Safitürk, "O arkadaşa kızmıyorum fakat üzüldüm benim kanayan yarama sanki tuz, biber ekmiştir" dedi.


TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sırasında sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşımı yapan İYİ Partili Grup Başkan Vekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın altına "Az evvel ziyaretçi sıralarında yer alan bu sarıklı cübbeli arkadaş kimdir acaba" yazdı. Şehit Kaymakamın babası Asım Safitürk olayı duyduğunda çok üzüldüğünü ama milletvekiline kızmadığını açıkladı.


'Ben birlik, beraberlik tavsiye ediyorum'


Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde küçük ve sevilmeyen bir hadise oldu. Allah Resulü yüce Peygamberimiz şefaatçimiz; vatan sevgisi imandan kaynaklanan bir olaydır buyuruyor. Bende bu sevgiyle birileri davet etmişti bunun için Ankara'da bulundum. Orada milletvekilleri ile görüştüm beni güzel karşıladılar. Ben millet meclisini merak ettim, gitmişken orayı da görmek istedim. Bir milletvekili arkadaşımız vesile oldu Allah razı olsun tamam dedi. Mecliste bütün vatandaşlarımıza açık olan yere götürdü ve bende aşağı meclise doğru baktım. Biraz mesafe uzak olduğu için beni oraya götüren arkadaş birisinin el salladığını söyleyerek benimde ona karşı el sallamamı istedi. Ben de sevgi gösterisi olarak iki elimle beraber el salladım. Daha sonrasında da telefonuma düştü ki adam bize bu sarıklı, cübbeli kim diye bir şey atmış. Ben tabi bu adama kızmıyorum da biraz üzüldüm tabi bu vatanın bir evladı olarak. ve ecdadımızın mezarlarına baktığımız zaman mezar taşlarında bile sarıklı mezar taşları olanlar var. Biz bu kadar yabancı bir arkadaşın milletin temsilcisi olarak mecliste bu kadar şaşırabileceği hiç aklımıza gelmiyordu. Zaten ben bir vatandaş olarak, mecliste vatandaşa ayrılan yere gittim, milletvekillerinin mesai yaptığı yere değil. O arkadaşa kızmıyorum fakat üzüldüm benim kanayan yarama sanki tuz, biber ekmiştir. Biz bir milletiz Yüce Rabbimizin bize emri var; topyekün Allah'ın dinine, kitabına sarılın, ayrılmayın, bölünmeyin ve parçalanmayın diye. Onun için parti ayrımı gözetmeden o arkadaşın kim olduğunu söylemiyorum. Ben birlik, beraberlik tavsiye ediyorum" dedi. - SAKARYA

Lütfü Türkkan, Milletvekili, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 02:11 Kaynak: İHA
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