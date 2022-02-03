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Şehit babası tabut başında oğlundan helallik istedi - Son Dakika

Şehit babası tabut başında oğlundan helallik istedi

03.02.2022 15:57

Şehit babası tabut başında oğlundan helallik istedi Piyade Er Tarcan son yolculuğuna uğurlandı Eskişehirli şehit gözyaşları içinde defnedildi Şırnak'ın Cizre ilçesindeki hudut karakoluna teröristlerin düzenlediği havan saldırısında, terhisine 20 gün kala şehit olan Piyade Er Tarık Tarcan,...

Şehit babası tabut başında oğlundan helallik istedi

Piyade Er Tarcan son yolculuğuna uğurlandı

Eskişehirli şehit gözyaşları içinde defnedildi

ESKİŞEHİR - Şırnak'ın Cizre ilçesindeki hudut karakoluna teröristlerin düzenlediği havan saldırısında, terhisine 20 gün kala şehit olan Piyade Er Tarık Tarcan, memleketi Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı. Acılı baba Hilmi Tarcan, şehidin tabutu başında, "Hakkını helal et oğlum" diyerek oğlundan son kez helallik istedi.

Şırnak'ın Cizre ilçesi yakınlarındaki 1. Hudut Tabur Komutanlığı Yakacık Karakolu'na PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen havan topu saldırısında Piyade Er Tarık Tarcan şehit düştü. Tarcan'ın acı haberi, dün akşam askeri görevliler tarafından Tepebaşı ilçesine bağlı Mamure Mahallesi'nde oturan ailesine verildi. Günay-Hilmi Tarcan çifti, terhisine 20 gün kalan oğullarının şehit haberiyle gözyaşlarına boğuldu.

Gece saatlerinde Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından şehit Piyade Er Tarık Tarcan'ın naaşı, memleketi Eskişehir'e ulaşmıştı. Askeri törenle karşılanan şehidin naaşı, bugün cenaze namazı öncesinde Reşadiye Camii avlusuna getirildi. Burada öğle namazına müteakip, İl Müftüsü Bekir Gerek tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehit Er Tarcan'ın naaşı top arabası ile uğurlandıktan sonra, defnedilmek üzere Vişnelik Hava Şehitliği'nde götürüldü.

Şehidin cenaze törenine; annesi Günay Tarcan, babası Hilmi Tarcan, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Ak Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Eskişehir Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Ak Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Böyle mi olacaktı oğlum"

Şehidin tabutunun başında gözyaşı döken baba Hilmi Tarcan, "Böyle mi olacaktı oğlum? Hakkını helal et oğlum, benim hakkım helal olsun" sözleriyle yürekleri dağladı.

Şehit babası tabut başında oğlundan helallik istedi
Şehit babası tabut başında oğlundan helallik istedi
Şehit babası tabut başında oğlundan helallik istedi

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Tarık Tarcan, Şırnak, Piyade, Şehit, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şehit babası tabut başında oğlundan helallik istedi - Son Dakika


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